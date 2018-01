Bordalás: "Llevamos unos números increíbles"

Google Plus

Bordalás en la rueda de prensa previa al partido // Fuente: Getafe CF

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró en la rueda de prensa posterior al 1-0 frente al Málaga, que sumar 26 puntos en la primera vuelta "no es tarea fácil" para un equipo que acaba de ascender.

El propio técnico, ha querido comenzar agradeciendo el esfuerzo a sus jugadores y a la afición que no ha parado de apoyar al equipo en todo el partido: "La gente está enganchada y con el equipo. Hay que felicitar a la afición que ha vuelto a responder en un horario malo."

También ha defendido a los suyos mostrando los números caseros de este Getafe en Liga que solo ha cedido puntos en poquitas ocasiones: "Los números en casa son increíbles y el equipo está haciendo un gran trabajo." decía el entrenador azulón

Para Bordalás, el choque ante el Málaga era de vital importancia para dejar lejos el descenso "Ha sido un partido complicado, difícil decidido en una jugada a balón parado. Hemos hecho un gol y nos ha dado una victoria importantísima. La gente está enganchada. Hay que felicitar al equipo y también a la afición. Hoy había un número importante de aficionados, siempre están con el equipo y estamos satisfechos. Llevamos unos números increíbles", comentó.

La rueda de prensa no podía finalizar sin preguntas en torno a la rotación en la portería y a la más que probable salida del valenciano Vicente Guaita: "Emi ha solventado con nota el poco trabajo que ha tenido y se lo merecía. Estoy contento y le he felicitado. En cuanto a Guaita el presidente me ha trasladado que va a estar con nosotros hasta el 30 de junio."

El técnico alicantino, se mostró bastante contento con la mejora del balón parado de su equipo: "Eso nos ha dado puntos. Estamos muy contentos. Los chicos prestan mucha atención en las acciones a balón parado, las trabajamos. Introdujimos algunas nuevas y cuando las fuimos a ejecutar en el segundo tiempo nos dio la victoria. Estamos sacando mucho provecho" comentó el técnico para concluir la rueda de prensa.