Cabrera: "Bordalás está contento de que esté aquí"

Leandro Cabrera en su presentación con el Getafe // Fuente: Getafe CF

El central Leandro Cabrera ha sido presentado esta misma mañana ante los aficionados y posteriormente ha concedido una rueda de prensa en la que ha expresado su deseo de trabajar a las órdenes de José Bordalás y las ganas que tenía de incorporarse a la entidad del Getafe CF

El jugador se muestra bastante comprometido con el trabajo y el entremaniento, la competencia en la defensa es díficil y el uruguayo tiene clara sus intenciones, tiene a su desparpajo y su complicidad con Bordalás como sus mayores valuartes: "La manera de ganarse el puesto es siempre la misma, trabajando y siendo constante. Cuando la oportunidad se presente, hay hacerlo de la mejor manera. Cuando vino la posibilidad de venir era conocimiento del entrenador, nos conocemos de ser rivales y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos". Comentó el jugador.

Su experiencia en otros equipos del fútbol español como Atlético de Madrid o Real Zaragoza entre otros le ayudarán en su nueva andadura en el Getafe: "Vine muy de joven a España, estoy hecho al fútbol de aquí, al día a día, al idioma."

El ex jugador del Crotone italiano tiene bastante afinidad con el técnico getafense y también le ha querido dedicar unas palabras: "Hemos hablado, estamos contentos. No era la primera vez que intentaba que estuviera en su equipo. Creo que cuando alguien demuestra interés tantas veces motiva. Él sólo me ha expresado que está contento de tenerme aquí". Dijo el central uruguayo.

Sobre la entidad Getafense también ha opinado el jugador uruguayo: "Es un club serio, siempre ha hecho buenos torneos incluso entrando en Europa. Tuvo la mala suerte de descender, el año pasado hizo un temporadón y eso demuestra que pese a estar en la capital hace muy bien las cosas. Por eso lleva en la élite tanto tiempo".