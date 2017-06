River le ganó a Gimnasia y se le acerca a Boca

Festejo de gol en el Zerillo. Torneo Primera División 2017. Foto: A puro gol

Para cerrar la fecha 25 del Torneo de Primera División del fútbol argentino River le ganó a Gimnasia por tres goles contundentes de Driussi, Martinez y Auzqui. Un River que supo jugar un gran partido para quedarse con la victoria y seguir en camino por el campeonato, quedando solo a cuatro puntos y con un partido menos que puntero Boca Juniors.

El equipo de Messera y Martini, los técnicos interinos del actual Gimnasia de La Plata tras la salida de Gustavo Alfaro, no encontraron el grupo ideal para este primer encuentro en su puesto y en condición de local. El Lobo se quedó con las ganas de la victoria. Esta noche no hubo una táctica correcta para enfrentar a River, que venía con hambre de gloria. Pese a que el Lobo no supo jugarle de igual a igual al Millonario, Alemán y Rinaudo no merecieron esta derrota. Por su parte Alemán fue uno de los pocos que produjo peligro en el arco de Batalla mientras que el central Fito Rinaudo fue el encargado de jugar hasta la última pelota del pitido final del árbitro Beligoy.

En la noche platense el conjunto de Gallardo con las bajas de Alonso, Larrondo y Mora por lesiones, pudo controlar y ganar el partido para no dejarle pisada a Boca. Metiendo presión en cada rincón del campo de juego para lograr la victoria, teniendo grandes actuaciones los delanteros Lucas Alario y Sebastián Driussi que con pocas actitudes o señas se entienden para saber cómo reaccionar en cada pelota que tocan. La estrategia que Gallardo plantó, fue la de ir en busca de la victoria presionando y manejando el partido desde el minuto inicial hasta el final del encuentro.

Gallardo produjo las situaciones para quedarse con la victoria y Gimnasia a la inversa, no supo encontrar ninguna jugada siquiera para poder ponerle fin a la goleada de River en el bosquecito.

Así es que, en el último partido de la fecha 25 River queda en el segundo puesto con 48 puntos siendo primeriado por el Xeneize con 52, no obstante River espera por jugar el cotejo suspendido con Atlético de Túcuman y de ganarlo quedaría a solo un tanto del puntero. De igual manera, el Millonario jugará el próximo jueves frente a Medellín por la última fase de grupos de Copa Libertadores.

Por su parte, el Lobo intentará mejorar las situaciones dentro del campo de juego con las indicaciones de Messera y Martini mientras que la Comisión Directiva decide quién será el nuevo Director Técnico.

Síntesis:

Gimnasia: Arias (31); Bonifacio (6), Romero (26), Guanini (29), Licht (25); Faravelli (8), Rinaudo (21), Romero (17), Alemán (30); Ramirez (15), Mazzola (12).

DT: Martini - Messera

River: Batalla (1); Moreira (4), Maidana (2), Martínez Quarta (28), Mayada (18); Ponzio (23), Fernández (26), Martínez (10), Rojas (32); Driussi (11), Alario (13).

DT: Marcelo Gallardo

Goles: 4:04´ Driussi PT - 8:35´Martínez, 20´Auzqui ST

Amonestados:

Gimnasia: Bonifacio, Moreira y Rinaudo

River: Fernández I. y Morera

Cambios:

Gimnasia: Carrera por Faravelli; Cotín por Mazzola; Ibáñez por Ramírez

River: Auzqui por Fernández; Andrade por Driussi y Lollo por Maidana