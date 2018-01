Machín: "Tenemos que potenciar nuestros aspectos"

Google Plus

Imagen de Pablo Machín en rueda de prensa esta mañana. | Foto: Girona FC

Vuelve la Liga tras las vacaciones navideñas. Vuelve la Liga por Reyes y el Girona tiene un estadio especial por visitar: Mestalla. Tras alguna que otra temporada pasando con más pena que gloria, los jugadores 'taronja' han tomado el rumbo que merece la entidad 'che'. El cuadro gerundense, por su parte, cayó por 4-1 en Eibar el 21 de diciembre y ha tenido más vacaciones que el resto de equipos de Primera porque también cayó eliminado en la Copa del Rey. "Es un contratiempo no haber pasado en Copa, pero los resultados en general nos determinaron más días de vacaciones. Los GPS que controlan el trabajo de los jugadores dicen que lo han hecho bien durante las vacaciones", apuntó Machín.

El Valencia será el primero de los tres partidos que el Girona deberá afrontar lejos de Montilivi este mes de enero. "Primero hay que ganar en Valencia. Es cierto que el encuentro ante Las Palmas es muy importante y luego tenemos dos partidos fuera, pero estamos centrados primero en este partido", admite el técnico, que advierte del peligro de su rival. "Veía que el Valencia haría una buena competición. Tienen una plantilla muy buena y están en una dinámica positiva, además de tener un buen entrenador. Es un equipo al que cuesta marcarle goles".

Del equipo de Marcelino no se fía absolutamente de nada. "Juegan con dos puntas natos, como el Eibar. Esperamos corregir los errores que cometimos allí", recuerda Machín. "Tiene la baja de Zaza pero cuenta con Vietto, así que tiene un bendito problema para solventar una situación con buenos jugadores. El Valencia puede suplir bien las bajas, aunque sean sensibles". Asimismo, el soriano tiene claro que no va a cambiar su planteamiento. "Siempre planificamos los partidos de la misma forma. Hay que potenciar nuestros aspectos y debilitar los suyos. Tenemos que intentar que no brillen sus delanteros, sus contraataques ni sus transiciones. Hay que ser competitivos".

El ex del Numancia también hizo una valoración de la primera vuelta de los suyos, especialmente fuera de casa, donde juegan este sábado su último partido. "La primera vuelta es excepcional, tenemos muchos puntos fuera de casa. Creo que llevamos los mismos que en casa, lo que dice mucho de la personalidad del equipo. Hemos despejado las dudas que lógicamente podíamos tener al principio". Machín también ha sacado pecho de la competitividad de sus jugadores: "Sin mirar el escudo de la camiseta se ve que nuestro equipo demuestra sus valores en cualquier entorno".

En cuanto al posible regalo de Reyes, Machín ha sido contundente: "Espero un buen trabajo y salud. Salud para rendir bien y salud para no tener lesiones durante el año. Puede ser que tengamos que estar atentos al mercado, pero los Reyes pueden estar en casa y es mi trabajo sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores. Los Reyes pueden venir de Girona". Por último, fue preguntado por el futuro del equipo. "Siempre soy optimista y siempre queremos más, lo cual es bueno. Hay que ser ambicioso y pedir a los Reyes llegar a Europa, pero siempre desde el sentido común. Si mantenemos la categoría ya es para darnos un sobresaliente. Vamos mirando el siguiente partido e intentamos llegar lo más pronto posible a los 42 puntos".

Tres cambios respecto a Eibar

En cuanto a la convocatoria, esta fue conocida pocos minutos antes de tomar el técnico soriano el micrófono. En ella destacó la ausencia de Muniesa: "Marc sigue en proceso de recuperación. Lleva una semana entrenando con el grupo y la que viene estará al 100%", dijo de él Machín. Además de los tres cambios que hizo el de Gómara en relación con la convocatoria del último partido del 2017, en Eibar. Granell vuelve en lugar de Eloi, Marlos remplaza a Kayode y Pere Pons sustituye a Carles Planas.

En resumen, la lista completa la forman los porteros Iraizoz y Bounou; los defensas Bernardo, Ramalho y Juanpe; los carrileros Mojica, Aday y Maffeo; los centrocampistas Granell, Pere Pons, Portu, Douglas Luiz, Timor, Aleix García y Borja García, y los atacantes Stuani, Olunga y Marlos Moreno.