Machín: "Mi trabajo es que el mercado de invierno sea sacar el máximo rendimiento a los futbolistas"

Machín durante el partido contra el Valencia | Foto: Girona FC

Después de dos derrotas seguidas –contra el Éibar y contra el Valencia–, el Girona afronta el partido de este sábado frente a la UD Las Palmas, colista de Primera División, con la intención de cerrar la primera vuelta con una victoria que refrende la gran primera mitad de Liga que ha efectuado el club. Y con vistas a ese partido, compareció el técnico Pablo Machín.

Preguntado sobre el rival y su nuevo entrenador, Paco Jémez, el preparador soriano contestó: “Es un entrenador con mucha experiencia en la categoría, en el Rayo hizo un trabajo francamente bueno. Tiene unas señas de identidad muy marcadas y creo que ha ido al equipo ideal porque el juego que gusta en Las Palmas es muy semejante al suyo. Tiene ese plus o comodín que es que los futbolistas quieren agradar a su nuevo entrenador. Después de la Copa, las declaraciones que hizo fueron duras, y seguro que a propósito, para que los jugadores reaccionen. Tiene futbolistas que muchos equipos de Primera desearían. No están sacando el potencial que tienen, pero esperamos al mejor Las Palmas posible. Si dominamos el centro del campo es posible que dominemos el juego y generemos ocasiones de gol. Si somos el Girona que hemos demostrado en el 95 por ciento de los partidos tendremos muchas opciones de ganar a un rival directo”.

Sobre el mercado invernal y la posible llegada de refuerzos que completen la plantilla dijo: “Nuestra obligación es que solo sume e intentar mejorar lo que tenemos ahora. Quizás el mejor mercado de invierno o el más seguro es que el que tenemos en el vestuario. Hay futbolistas que tienen una calidad indudable que hemos de hacer que salga en los partidos. Por circunstancias no lo están haciendo ya sea por adaptación o porque hay otros mejores. Mi trabajo es que el mercado de invierno sea sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tengo. Pero esto no quita que vayamos a buscar en el mercado futbolistas que nos vayan a aportar cosas que no tenemos”.

Sobre la última hora que atañe al club, que no es otra que el cambio de fecha del partido contra el Atlético de Madrid, el entrenador se refirió: “El cambio con el Atlético lo hemos de asumir. Estará justificado por la competición de Copa. Lástima que de cara al aficionado mucha gente, y me consta, que ya tenía preparado el viaje lo tendrá que cambiar, pero no es la primera vez que sucede”.