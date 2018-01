Machín: ''Es una victoria histórica''

Pablo Machín, entrenador del Girona FC. | Foto: VAVEL

Pablo Machín llegó a la rueda de prensa eufórico tras la goleada (6-0) conseguida en el día de hoy. El técnico declaró: ''A principio de temporada me dicen de tener 26 puntos y era un sueño. Este sueño se ha hecho realidad. Nunca había ganado 6-0 y espero volver a hacerlo. Es histórico. Es fruto del trabajo de los futbolistas y a seguir el camino. Hay que disfrutar, pero poniendo un poco de cordura''.

Sobre la lesión de Stuani, el míster dijo: ''No sabemos lo que tiene. Esperamos que sea leve''. Sobre el partido declaró: ''A partir del segundo gol el partido se ha abierto y nos hemos llevado el partido por nuestro orden. Hemos sido muy eficaces de cara a puerta. La portería a cero te asegura puntuar y hoy esto es gratificante. Bono lo ha hecho muy bien''.

Machín fue preguntado por el estado de varios futbolistas, como son Muniesa, Marlos y Olunga. Sobre Muniesa explicó: ''No ha entrado la convocatoria porque viene de lesión y no estaba al 100%. Timor era más polivalente para estar en el banquillo''. Sobre Marlos dejó claro que su no inclusión en la convocatoria es decisión técnica y sobre el tres veces goleador Olunga dijo: ''Hoy Olunga ha demostrado que tiene capacidad. Le está costando adaptarse por el idioma, pero poco a poco lo está logrando. Pese a su buena actuación seguimos necesitando un delantero suplente. Stuani es muy importante ya que es nuestro máximo goleador y esta lesión nos deja a cuadros. Necesitamos un jugador que le sustituya, no descarto que sea Olunga pero no podemos dejar de mirar el mercado''.

Finalmente, Machín quiso dejar claro que el objetivo es "la permanencia" y que "la firma con los ojos cerrados. Como no nos lo garantiza nadie tenemos que seguir trabajando. Con ganas y competitividad lograremos el objetivo. Estos 26 puntos llegan por ser fuertes en nuestro campo y los buenos resultados en ciertas salidas. En la segunda vuelta debemos seguir en esta línea''.