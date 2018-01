Previa Atlético de Madrid - Girona FC: partido de alta dificultad para empezar con buen pie una segunda vuelta ilusionante

Google Plus

El Girona se medirá este sábado a uno de los mejores equipos de La Liga e inclusive unos de los mejores del mundo, el Atlético de Madrid. Los dos conjuntos quieren empezar bien la segunda vuelta de una temporada la cual ilusiona mucho a cada equipo respectivamente.

La escuadra dirigida por Pablo Machín llega tras una victoria fulgurante ante Las Palmas por 6-0 con un estelar Olunga, que anotó un hat-trick saliendo al campo en el descanso. El técnico soriano ha confirmado que el delantero keniata será titular en el partido. Tras está contundente victoria en casa, el conjunto catalán ahora mismo ocupa la décima posición, a tan solo tres puntos de puestos europeos y nada más y nada menos que diez puntos respecto el descenso.

Por otro lado, el cuadro colchonero llega tras dos victorias consecutivas en Liga, frente al Eibar (0-1) y al Getafe (2-0). A pesar de esto, el último partido disputado fue de Copa del Rey, el cual el conjunto rojiblanco dejó escapar en los últimos instantes de partido frente al Sevilla con un gol de Joaquín Correa. La eliminatoria sigue abierta, aunque el resultado fue de 1-2 favorable al conjunto andaluz.

La baja de Stuani

El máximo goleador del conjunto catalán no podrá disputar el partido de esta jornada debido a un golpe en la cabeza sufrido el pasado domingo frente a Las Palmas. El jugador uruguayo no se ha ejercitado en toda la semana con el equipo, por eso no entrará en la convocatoria. La baja es notablemente significativa ya que es el cuarto máximo goleador de la competición con diez dianas. Por tanto, seguro que el equipo gerundense va a echar en falta a su delantero referencia. Le remplazará en su lugar Olunga, quien ya entró el pasado partido cuando lo tuvieron que cambiar por el golpe. Olunga metió un hat-trick saliendo desde el banquillo, una cosa poco habitual.

La magia del Wanda

El Atlético no ha perdido ningún partido esta temporada en Liga en el Wanda Metropolitano. Un dato suficientemente importante, ya que son, junto al Barça, los dos únicos conjuntos que no se han ido sin sumar en su respectiva casa. Recordemos que este estadio ha sido inaugurado esta misma temporada, un estadio de unas dimensiones grandes que a buen seguro impresionará a los jugadores gerundenses.

Las bajas colchoneras

Diego Pablo Simeone no podrá contar con dos defensas titulares como son Diego Godín (por sanción) y Filipe Luís (por lesión, en el muslo). Dos bajas bastante importantes, pero que seguro que el conjunto de la capital podrá solventar sin ningún otro problema, ya que tiene grandes defensas que pueden cubrir sus respectivas posiciones como Lucas o Giménez.

El precedente esta temporada

El Girona y el Atlético ya se vieron las caras en el primer partido de la temporada, en el que también fue el primer partido de la historia del Girona en Primera División. El partido fue muy disputado, tanto que empezó ganado el cuadro de la Costa Brava por dos goles (doblete de Stuani) y el resultado terminó en empate a dos. Al final, el conjunto del Cholo pudo llegar a remontar el partido, pero el balón no quiso entrar. Fue uno de los partidos más importantes de la historia del club catalán, que acabó con un agridulce empate, el día que debutaban en la máxima categoría del fútbol español contra uno de los mejores equipos.

Convocatoria

Atlético de Madrid: Oblak, Moyá, Juanfran, Vrsaljko, Giménez, Savic, Lucas, Thomas, Gabi, Saúl, Augusto, Koke, Carrasco, Vitolo, Correa, Torres, Gameiro, Griezmann y Diego Costa.

Girona FC: Bono, Gorka, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Maffeo, Mojica, Aday, Pere Pons, Granell, Borja, Portu, Olunga, Carles Planas, Douglas Luiz, Timor, Kayode y Muniesa.

Alineaciones