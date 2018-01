Atlético de Madrid - Girona FC: puntuaciones del Girona, jornada 20 de la Liga Santander

Google Plus

Portu celebrando un gol. Foto: LaLiga

El Girona empieza la segunda vuelta de la misma forma que en la primera, empatando contra el Atlético de Madrid. Pero esta vez ha tenido más mérito ya que ha sido en el Wanda Metropolitano. El conjunto de Machín ha demostrado una vez más que no peca de novato en la categoría y que es un equipo muy sólido y maduro en conjunto.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Yassine Bounou

7 | El guardameta del Girona, que formó parte de la cantera del Atlético sólo ha podido disputar la primera parte por culpa de un golpe fortuito en el muslo, pero ha cuajado una buena actuación. Cabe destacar una gran parada a Correa y, cómo punto negativo, el golpe propinado a Diego Costa en la jugada del gol colchonero era innecesario.

Jonás Ramalho

8|El central de Barakaldo ha cuajado una buena actuación junto a los otros centrales. En la primera parte se las ha visto canutas con Diego Costa, pero ha sabido resolver bien los duelos con el hispano-brasileño.

Bernardo Espinosa

8|Muy contundente Bernardo demostrando su gran poderío aéreo. Gracias a este hecho, ha sido el asistente del gol de Portu al luchar un balón aéreo en el área de Jan Oblak.

Juanpe Ramírez

8|En la misma tónica que sus compañeros. Los tres centrales han logrado frenar siempre al ataque rojiblanco sin demasiados problemas excepto en la jugada del gol de Griezmann.

Aday Benítez

7|A diferencia del partido de la primera vuelta, esta vez los carrileros gerundenses lo han tenido más difícil. Interesante e igualado duelo el de Aday con Carrasco, pero en el aspecto ofensivo le ha costado mucho desbordar la banda defendida por Lucas Hernández.

Johan Mojica

8|El colombiano sí que se ha prodigado más en ataque por la banda izquierda, especialmente en la segunda parte. También se las ha tenido que ver con Vrsaljko, el cual le ha propinado un codazo que le ha hecho un corte en el labio durante la segunda parte.

Pere Pons

9|En su línea el canterano gerundense. Junto con Granell han logrado dar el equilibrio necesario al equipo en el centro del campo a pesar del gran partido realizado por Thomas.

Álex Granell

9|El capitán ha sido una vez más el timón del conjunto de Machín. Ha superado a Saúl en el medio del campo gracias a su intensidad y inteligencia a la hora de recuperar balones.

Borja García

7|Partido más flojito del atacante del Girona. Bastante activo pero poco resolutivo en las jugadas ofensivas de los visitantes.

Portu

10|Una vez más ha sido el jugador más determinante del equipo. Hoy tenía una difícil tarea ante una defensa tan sólida como la colchonera, pero se notaba el peligro cuando él recibía el balón. Después de avisar un par de veces, finalmente ha conseguido el gol del empate siendo el más pillo del área al rematar el balón bombeado por Bernardo.

Olunga

7|Después del hat-trick histórico de la semana pasada y la ausencia de Stuani, Olunga se había ganado la titularidad de cara a este partido, pero no ha logrado cuajar un buen partido. No ha creado peligro en todo el partido, excepto en un contrataque en la segunda mitad en el cual no ha logrado superar a Oblak, eso sí, des de muy lejos y recibiendo falta.

Gorka Iraizoz

9|Ha jugado la segunda mitad en detrimento del lesionado Bono, pero el equipo no lo ha notado para nada. Destacar una parada a Carrasco en un mano a mano en el principio de la segunda mitad y la seguridad que da su veteranía bajo palos.

David Tímor

S.C. | El centrocampista ha salido por Granell con el objetivo de dar oxígeno en el centro del campo para defender los últimos ataques del conjunto entrenado por Simeone.