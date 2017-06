Brayan Ayetz: "Estoy disfrutando este momento único"

Google Plus

Ayetz en un partido de Reserva frente a River. (Foto: Prensa Godoy Cruz)

Otro producto de las canteras en subirse al Expreso en esta Copa Libertadores ahora le llegó el turno a Brayan Ayetz, el zaguero central dialogó en exclusiva desde Belo Horizonte con VAVEL Godoy Cruz dejando grandes temas y su presente.

- ¿Cuándo te enteraste de la convocatoria?

- Me enteré el sábado al medio de la citación al elenco de primera división para viajar a Brasil.

- ¿Quién te avisó de la citación?

- Me comentó el entrenador de reserva Diego Davode por medio de él, se me acercó para comentarme.

- ¿Qué imágenes se te vinieron a la cabeza cuando te avisaron?

- Y primero me puse muy feliz y se me vinieron mi familia con el esfuerzo hecho todos los días; y en cada entrenamiento o partido disputado.

- ¿Qué mensaje te ha dado Lucas Bernardi?

- Todavía no he tenido la posibilidad de dialogar con su cuerpo técnico y con él, seguramente antes del partido hable y me de algunos conceptos.

- ¿Cómo es tu estilo de juego?

- Considero mi estilo cómo lírico, pero depende el encuentro tengo mi rústico en algunos momentos.

- ¿Cómo fue tu arribo a Godoy Cruz?

- Por medio de Claudio Aguada me consiguió una prueba en el club.

- ¿Qué mensajes te han dado los referentes del plantel?

- Que me este tranquilo y trate de disfrutar porque esto es algo muy lindo.

- ¿A qué defensores miras actualmente en el fútbol doméstico y en el extranjero?

- En el local admiró mucho a Lucas Martinez Quarta de River y del europeo Sergio Ramos del Real Madrid.

- ¿Qué técnico te ha marcado en tu carrera?

- El entrenador es Miguel Nievas siempre me ha apoyado y siempre dejas un concepto.

- ¿Cómo observas el partido frente a Atlético Mineiro?

- Es un encuentro lindo para jugar y tenemos que estar muy concentrados, porque es un rival con una enorme trayectoria.