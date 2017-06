Atlético Mineiro le arrebató el primer puesto a Godoy Cruz

Con dos goles del ecuatoriano Juan Cazares (Ex River y Banfield), uno de Elías y uno de Fred, Atlético Mineiro derrotó a Godoy Cruz por 4 a 1 y se quedó con el primer puesto del grupo 6. El gol del descuento lo anotó Juan Garro.



El conjunto mendocino ya había cumplido el objetivo de clasificar a octavos de final por primera vez en su historia, y se encuentra por debajo de la mitad de la tabla del campeonato argentino, lo cual podría comprometerlo en el futuro con respecto al promedio. Por lo tanto, el entrenador decidió disponer un equipo sumamente alternativo para enfrentar a Atlético Mineiro en Belo Horizonte, conformado por Rey; Bonacorso, Viera, Ortiz, Cobos; Poyet, Nicolás Sanchez, Maximiliano Correa, Fernando Núñez; Carabajal y Sigales.



Ante un equipo plagado de figuras como Robinho, Fred, Cazares y Elías, entre otros, los de Bernardi no pudieron pisar fuerte y a los 3 minutos ya perdía 1 a 0. Luego de una exquisita asistencia del lateral derecho Marcos Rocha, el ecuatoriano "Juanito" Cazares apreció sin marca en el área y definió por encima de Rodrigo Rey para poner a su equipo en ventaja. 25 minutos más tarde, el equipo local logró ampliar la diferencia desde un tiro libre frontal muy cercano al área. El encargado de la ejecución fue nuevamente Cazares, que la puso por encima de la barrera con el borde interno y la pelota rebotó en el travesaño y se coló casi por el medio del arco -con complicidad del arquero visitante-.



El conjunto argentino no logró reaccionar en todo el primer tiempo, con actuaciones muy bajas en todas las líneas. No pudo hacerse de la pelota y sufrió constantemente en defensa, especialmente en el mano a mano. Justamente sobre el final del primer tiempo llegaría el tercer gol de los brasileños, en el que nuevamente participó Juan Cazares, que arrancó la jugada desde el sector izquierdo hacia el medio y habilitó a Robinho, que de primera puso un pase fenomenal para la llegada de Elías, el volante de contención que rompió líneas llegando desde atrás y se acomodó para definir suave y cruzado venciendo la resistencia de Rey. 3 a 0 y al descanso.



Así arrancaba el segundo tiempo, y en el minuto 3 -igual que en la primera parte- cayó el cuarto de Atlético Mineiro en manos de Fred, que participó en el armado de una jugada llena de pases y luego se filtró en el área para recibir la asistencia de la figura del partido, "Juanito" Cazares, que de primera le entregó un excelente pase para que el 9 solo tuviera que definir de zurda al palo derecho del arquero. El partido ya estaba totalmente sentenciado y a Godoy Cruz le quedaba poco por hacer ante un equipo que seguía insistiendo en busca del quinto.



Sobre el minuto 15 de la segunda etapa llegarían dos importantes cambios de Bernardi, que introdujo las variantes del "Morro" García y de "Juanfi" Garro por Sigales y Núñez, ambos de mal partido, y su equipo encontró un mejor funcionamiento, con más movilidad en ataque. 12 minutos después llegaría el descuento del Tomba por parte de Garro, que apareció en el área con un fuerte cabezazo luego del desborde de Nicolás Sánchez por izquierda. A Bernardi le quedaba un cambio y decidió meter a Abecasis por Bonacorso, buscando generar peligro con alguna subida del lateral derecho, y una mejor cobertura defensiva por ese costado.



Igualmente, el marcador no se movió y finalizó el partido con goleada por 4 a 1 para el equipo local y puntero del grupo, y con un resultado que a pesar de ser negativo no genera preocupación en la gente de Godoy Cruz, que acompañó a su equipo con una multitud en tierras brasileñas y ahora espera por el sorteo de Octavos de Final.