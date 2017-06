"Fortín" fuera de casa

Google Plus

El elenco de Liniers buscará llevarse tres puntos que le brinden tranquilidad en la tabla de los promedios.│Foto: Diario Jornada Online.

El conjunto oriundo de Liniers comandado por Omar De Felippe, ya se encuentra en la provincia de Mendoza de cara a su próximo encuentro: visitará a Godoy Cruz por la Fecha 25 del Torneo de Primera División. El partido está programado a las 15:00 hs del día domingo, con el Estadio Malvinas Argentinas de escenario y arbitraje de Patricio Loustau.

Así llega el “Fortín”

Vélez Sarsfield arriba a Cuyo con el estado anímico en aumento: viene de triunfar el pasado lunes frente a Tigre en el Estadio José Amalfitani. Luego de una polémica actuación del juez encargado de administrar justicia (Pedro Argañaraz) al cobrar un penal inexistente sobre la hora, el elenco local derrotó 2-1 al “Matador” de Facundo Sava en la fecha de los clásicos. Los goles de Mariano Pavone (ambos vía penal) bastaron para sentenciar el encuentro y sellar el resultado a favor del “Fortín”. Descontó Alexis Castro para el conjunto de Victoria.

Con la mencionada victoria, Vélez acumula un total de 28 unidades que lo posicionan en el 19no lugar; con 3 puntos menos que el “Expreso” y 21 menos que Boca Juniors, único líder del campeonato.

Probable once inicial

Alta y bajas

De Felippe aún no confirmó el equipo que se batirá a duelo frente al “Tomba”, pero es un hecho que no podrá contar con dos piezas clave respecto al encuentro anterior: Maximiliano Caire y Juan Manuel Martínez. Ambos futbolistas se encuentran en etapa de recuperación de sus respectivas lesiones y no serán convocados para el cotejo de mañana. La buena noticia es que el adiestrador podrá contar con los servicios del capitán y referente Fabián Cubero; “Poroto” se encuentra en óptimas condiciones y sería de la partida. Por lo tanto, así formaría el “Fortín”: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Leandro Desábato, Santiago Cáseres; Diego Zabala, Matías Vargas, Fabricio Alvarenga y Mariano Pavone.