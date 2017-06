Juan Fernando Garro: "Estoy contento por volver a convertir"

Google Plus

Garro grita uno de sus goles en la tarde del Malvinas Argentinas.

El Tomba venció por tres a cero al Fortín con dos goles de Garro luego del juego dialogó con Vavel Godoy Cruz, volvió a convertir tres tantos en menos de una semana a esto comentó: "Estoy contento por volver al gol por suerte se me está dando". La clave en su gran momento personal es Lucas Bernardi por el apoyo dado, a esto dijo: "Estoy agradecido al cuerpo técnico por haberme bancado en todo momento", el adiestrador del Expreso le muestra confianza al delantero.

La posición dentro del terreno de juego no es fija porque el dibujo táctico lo hace jugar de extremo por izquierda, y esto exclamó: "Me siento cómodo en esta nueva posición aunque sea mucho el desgaste,estoy para aportar mi granito de arena". Explotó en la tarde mucho en velocidad los defensores rivales no sabían cómo pararlo.

Para finalizar, el tunuyanino dejó en claro el próximo objetivo de la escuadra mendocina a esto murmuró: "La clasificación a la Copa Sudamericana sería un premio por el esfuerzo, pero tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir por el promedio". Ahora la cabeza del Expreso sería enfocarse en el torneo doméstico tiene una semana larga para preparar el próximo compromiso ante Patronato en Paraná por el momento a disputarse el domingo siguiente.

