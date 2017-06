Lucas Bernardi: "El partido estuvo absolutamente controlado"

Google Plus

Lucas Bernardi. Foto: Diario Uno

Godoy Cruz venció este domingo por la tarde a Vélez Sarsfield por 3 a 0 en Mendoza. El equipo local fue muy superior durante casi todo el partido y sumó tres puntos importantes para no perder de vista los puestos de clasificación a las copas del próximo año. Sobre todo esto habló su entrenador en conferencia de prensa.

En la semana, Bernardi había declarado que la idea era no entrar en la desesperación de Vélez, que necesita engrosar su promedio para no caer en puestos de descenso la próxima temporada. "Sabíamos que podíamos aprovechar esa circunstancia, y jugamos un primer tiempo muy bueno. Obviamente que los dos primeros goles y la expulsión acomodaron el partido, pero siempre tuvimos el control", señaló el ex Newell's.

En la segunda mitad, el partido seguía siendo dominado por Godoy Cruz, a excepción de algunos minutos en los que los dirigidos por Omar de Felippe se animaron a presionar más arriba. "En el segundo tiempo ellos tuvieron dos situaciones claras, y creo que Vélez tuvo 10 minutos de dominio en los que nos pusimos en riesgo, aunque nunca estuvo en riesgo el resultado". Luego el Tomba marcó el tercero a través de Garro y terminó de liquidar las aspiraciones de su rival. "A partir del tercel gol, el partido estuvo absolutamente controlado. Creo que fuimos justos ganadores y, por momentos, jugando de una manera muy buena y muy precisa", destacó Bernardi, contento por la buena actuación de su equipo.

A lo largo del semestre, la dupla de delanteros que ayer fue titular había sido resistida. Juan Fernando Garro -que ayer marcó dos goles- había sido silbado en más de una oportunidad, y "El Morro" García -autor del segundo- había sido relegado por el cuerpo técnico y hasta estuvo a punto de emigrar a Talleres de Córdoba. Al DT le preguntaron específicamente por ambos jugadores, y la respuesta fue contundente: "Lo de Juanfi me pone muy feliz. Hoy la platea lo despidió de pie y eso es un mérito absoluto de su esfuerzo y su constancia. Y con respecto al Morro, sabemos las cualidades que tiene, ya lo reconocí luego del partido que le ganamos a San Martín. Obviamente que al equipo le hace bien, y el hecho de que hoy tenga este nivel es un gran mérito de él".