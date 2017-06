Tiene un as en la manga

Giménez controla el balón en un amistoso ante Maipú por Copa Vendimia. Foto: Diario Uno

"La pelota siempre al diez que ocurrirá otro milagro", es una gran frase para destacar uno de los más destacados del Tomba en este semestre. Giménez llegó al Expreso allá por el 2015 proveniente de Atlético Tucumán arribó como promesa a futuro con 23 años, las características decían volante por cualquier sector del mediocampo y con buen dominio con pelota dominada en sus pies.

Al principio le costó hacer pie o hacerse un lugar en el once de entrada de cualquier partido lo hizo debutar Daniel Oldrá en el bodeguero de doble cinco junto a Emmanuel García pero no le rendía lo suficiente, pero ya empezaba a mostrar condiciones de ser un gran jugador. Fueron pasando los técnicos llegaba Gabriel Heinze para hacerse cargo de la escuadra mendocina, con el ex jugador de Newell's el ex volante de Almirante Brown-su primer club profesional- encontró tener continuidad deseada pero no acompañaban los resultados deseados.

Llegaba Sebastián Méndez pero dejaba en claro del primer día su eje de juego era Pol Fernández, por eso el "Tonga" corría detrás en la consideración del Gallego jugaba algunos encuentros pero pocos normalmente lo usaba de cinco clásico pero no se sentía cómodo dentro del terreno de juego. Algunos especulaban una oferta para Giménez a préstamos a otra institución, pero él decidió quedarse a ganarse un puesto con el próximo cuerpo técnico encabezado por Lucas Bernardi.

En los amistosos de pretemporada terminó de convencer a Bernardi y compañía formando una buena sociedad junto a Pol Fernández para asistir a sus compañeros y buen dominio de balón entre ambos. Llegaba el estreno del ex DT de Arsenal al mando del Tomba frente a Atlético Mineiro por Copa Libertadores en ese juego le metió una brillante asistencia en el gol de Javier Correa, posterior a eso llegaba el debut en el torneo doméstico ante Rosario Central nada menos en el Gigante de Arroyito en ese triunfo de visitante el volante creativo jugo un brillante encuentro hasta haciendo el gol de la victoria en terreno ajeno.

Con el correr de los partidos por Copa Libertadores siendo pieza clave lleva un gol en la competición ante Sport Boys de Bolivia en Santa Cruz de La Sierra, en los últimos encuentros siendo figura o destacados en la mayoría de ellos. Ante Vélez por la fecha 25 del torneo local asistió primero a Juan Fernando Garro para el uno a cero parcial, después a Santiago García para el dos a cero a esa altura.

La frase para destacar al volante creativo del Expreso sería:"La pelota siempre al diez que ocurrirá otro milagro" está en un gran nivel personal y individual, Godoy Cruz encontró un as de espalda.