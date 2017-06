¡Feliz cumple, Tomba!

Festejando con sus hinchas, los infaltables de la popular sur del Malvinas Argentinas. FOTO: Archivo.

Godoy Cruz, el famoso Tomba, cumple 96 años de historia desde su fundación. Este jueves quedará grabado en la memoria de muchos, porque hoy el equipo se encuentra en una fase internacional que antes desconocía. Además, el viernes buscará festejar de local ante Atlético Rafaela su cumpleaños.

Nicolás Castillo, redactor de Godoy Cruz VAVEL

Godoy Cruz es especial para mi por todo lo que me ha dado, siempre con felicidad y emoción desde el primer ascenso con Ben Hur y el post con Chicago hasta la primera clasificación a la Copa y estar en octavos, son cosas que no se dan todos los días.

Francisco Lagiglia, redactor de Godoy Cruz VAVEL

El glorioso expreso, en estos 96 años de vida y lleno de historia no sólo festeja por un año más, si no por todo lo conseguido en el tiempo, desde el soñado ascenso hasta las participaciones en la Copa Libertadores, siempre al frente y marcando los pasos, a pesar de que no comparto el sentimiento por los colores que lleva hincha de Godoy Cruz, entiendo lo que se siente que aunque se esté en las malas o en la buenas estar en todos los partidos alentando y cuando se tiene la oportunidad de viajar para apoyar al equipo, aquellos que nos encanta no la desperdiciamos, viendo crecer al club de sus amores en cada momento con amigos, con familia, somos afortunados acá en Mendoza de tener a un equipo que nos represente en el país, desde chico en Mendoza cualquier padre, abuelo o hasta amigo cuando te habla de fútbol te va a decir que Godoy cruz es el más grande, y todos nos hacemos ilusión de algún día llegar a jugar en ese club, pero lo importante es ¿Cómo no festejar?, si estos últimos años han sido increíbles, la hazaña en la copa y la ilusión de volver al Gambarte, pelear campeonatos demostrando a los grandes quien es el más grande del oeste argentino y más aún, pero no lo es todo por que Godoy Cruz querido, lo mejor está por venir. ¡¡Felices 96 años!! Salud Bodegueros.

Nehuén Azar, redactor de Godoy Cruz VAVEL

Para mí, Godoy Cruz es el club que me representa como mendocino. Por una razón que desconozco, soy hincha de un club bonaerense desde que tengo uso de razón. Soy fanático de ese club y lo amo con toda mi alma, pero no sé por qué. Nadie me hizo hincha de ese club y simplemente me gustó y lo elegí por algún motivo cuando era muy chico. Pero sin dudas, el club que me representa no solo como mendocino, sino también como cuyano, es Godoy Cruz. Siempre quiero que gane el Tomba, excepto cuando se enfrenta a “mi club bonaerense”, y le deseo siempre lo mejor, así como también me encantaría que a otros clubes mendocinos les fuera tan bien, pero hoy por hoy, el fútbol grande de nuestro país tiene un solo exponente mendocino, y por eso significa mucho para mí.

Mauro Díaz, redactor de Godoy Cruz VAVEL



Para mi Godoy Cruz es un equipo al que que tengo mucho afecto, es muy bueno ver como un equipo representa a Mendoza tan bien y ha logrado cosas muy buenas. Tanto como mantenerse 10 años en primera, clasificar a 3 Libertadores y también copa Sudamericana. Pasar a Octavos y ganar en el exterior. Es lindo ver como crece el fútbol mendocino gracias a estos jugadores y cuerpo técnico.



Mauricio González, redactor de Godoy Cruz VAVEL

Godoy Cruz es mi vida, mi locura y mi pasión; al ritmo de una de las canciones que se entona los domingos. El club es una segunda casa para todo aquel que lo ama; inculca valores y poco a poco se apodera de tu mente, alma y corazón. No existe palabra alguna que describa el sentimiento que despierta vestir la camiseta del Tomba; es prácticamente una religión a la que se está ligado de por vida. Personalmente estuve desde muy chico involucrado al sentimiento, aunque al principio no entendía a lo que me enfrentaba. 19 años después puedo afirmar que sin dudas fue la mejor elección que tomé en mi corta experiencia de vida. Lloré, reí, grité, insulté; hice cosas que jamás creí hacer, todo por Godoy Cruz. He vuelto afónico a mi casa en innumerables oportunidades; también triste, sin ganas de dirigirle la palabra a nadie. Empezaba la semana planificando la rutina en torno al próximo encuentro, sin importar las circunstancias. En una especie de catarsis, me refugiaba en el Expreso; sentía que todo iba a estar bien, de hecho lo estaba. Gracias a Godoy Cruz viví situaciones que jamás hubiese podido imaginar; aunque experimenté todo tipo de emociones. Me tocó llorar en tiempos difíciles y costó levantarse, pero aún en la lona nunca bajamos los brazos y estuvimos más presentes que nunca. Las buenas llegaron y ahora toca sonreír, en un gran giro de la vida. Sólo tengo palabras de agradecimiento, especialmente a mi familia por hacerme hincha de Godoy Cruz.

Federico Lagiglia, coordinador de Godoy Cruz VAVEL

Cada 1 de Junio, Mendoza se tiñe de azul y blanco, como cada domingo en realidad. El cumpleaños 96 de Godoy Cruz no será uno más, marcando historia como siempre, el equipo de La Bodega festeja más que nunca esperando con ansias los 100. Por los que pasaron, vistieron y sintieron la camiseta del Tomba; por los que no también, por los cuerpos técnicos que afrontaron cada situación, por los ascensos, por el 94' y el 2006. Por las Copas, por los viajes internacionales, por la pelota bajo la suela del "Mago", por las tapadas de Torrico o aquel grito de GOL del Cachorro, sin olvidarme de aquel del "Tanque", y menos el de los famosos botines rojos. Por todo eso, por lo que viene, por lo que fue y lo que será... Mendoza está orgullosa de Godoy Cruz. Godoy Cruz es Mendoza, Mendoza es Godoy Cruz. Y por los "infaltables" hinchas que copan partido a partido, canción canción, derrota a derrota, victoria a victoria. ¡SALUD, TOMBA!