Godoy Cruz cayó ante un Rafaela ilusionado

Juan Manuel Llop. Foto: La Capital

En la previa no se anticipaba un partido parejo. Se enfrentaban dos equipos con presentes totalmente distintos. De un lado, Godoy Cruz clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, y cerca de los puestos de clasificación a las copas de la próxima temporada. Del otro lado, Atlético Rafaela ante su última oportunidad de mantener la categoría.

Arrancaba el partido y empezó mejor el equipo visitante, pero durante los primeros minutos no lograba incomodar a Rey. Sobre el minuto 12 llegó la primera aproximación clara del equipo de Llop, con un remate de zurda de media distancia de Gudiño que se fue apenas desviado por encima del travesaño. Tres minutos después, insistió la Crema con Luna, que aceleró desde tres cuartos de cancha, se perfiló para el remate de zurda pero su disparo fue interceptado por la mano de Abecasis dentro del área. Penal no advertido por el árbitro Andrés Merlos, que no tuvo un buen partido.

Hasta aquí el mejor del partido era Gudiño, que recibía una tarjeta amarilla sobre el minuto 17 por una infracción sobre Angileri. De ese tiro libre llegó un centro de Gastón Giménez al segundo palo, la bajó “El Morro” García para Galeano, que controló y sacó un gran remate de zurda que iba dirigido al ángulo, pero apareció la mano salvadora de Hoyos para evitar el primero de Godoy Cruz. Un minuto más tarde, el local volvió a llegar con peligro a través de Ángel González, que se proyectó en velocidad por derecha, recibió el pase de Verdugo, entró al área y remató al primer palo, pero encontró otra buena respuesta del arquero del equipo santafesino, que la envió al córner. Y de ese tiro de esquina se produjo otra chance para El Tomba, con un centro de Gastón Giménez que casi se convierte en un gol olímpico, pero se fue apenas afuera por el segundo palo.

El partido se emparejó totalmente, y era muy entretenido. La gran diferencia entre los presentes de cada equipo no se plasmaba en la cancha, y Atlético Rafaela seguía insistiendo con la ilusión de mantener la categoría. A los 24 minutos llegaba nuevamente con claridad, con la participación de otro de los mejores jugadores del partido, Fernando Luna, que recibió un pase de Facundo Soloa en la puerta del área y sin marca, pero su remate fue muy débil a las manos de Rodrigo Rey.

Luego llegaría la respuesta del local, con dos llegadas claras. La primera con un remate de media distancia del pibe Verdugo, apenas afuera, y luego con una lujosa jugada que arrancó con un taco de Abecasis para González, que sacó un centro suave para la llegada de Giménez, pero el 10 le pegó con poca fuerza y sin dirección. Clarísima chance para Godoy Cruz, fácilmente controlada por Hoyos. Pero el partido seguía siendo de ida y vuelta y ahora le tocaba al visitante, que respondió con un disparo de Gudiño desde el vértice derecho del área. Apenas afuera y seguía 0 a 0.

Así finalizaba el primer tiempo, con una paridad total tanto en el manejo de la pelota como en las llegadas al arco rival. Y el segundo tiempo comenzó de la misma manera, pero con la diferencia de que la Crema logró convertir de arranque. Tantas aproximaciones le dieron finalmente su fruto al equipo visitante que encontró mal parado al conjunto de Bernardi y lo sorprendió con otra subida de Gudiño, que fue hasta el fondo de la cancha, levantó la cabeza y vio la llegada de Luna, que controló y definió de forma categórica al palo derecho del arquero para poner el 1 a 0. Duro golpe para los mendocinos, que bajaron su rendimiento, y festejos de todos los visitantes, ilusionados con la permanencia en primera división.

La respuesta de los de Bernardi llegaría recién sobre el minuto 19, con una buena triangulación entre Verdugo, Correa que la aguantó y García que definió de punta “a lo Romario”, pero la pelota se fue rosando el palo derecho. Ocho minutos después, el recién ingresado Javier Correa recibió en la medialuna del área, se dio vuelta y desenfundó un fuerte disparo que exigió otra excelente respuesta de Lucas Hoyos, hasta aquí la figura del partido. Los minutos pasaban y el Tomba no conseguía el empate, ante un Atlético Rafaela que esperaba bien parado e intentaba salir de contra ataque.

A diez minutos del final, y desde un lateral de Abecasis, la pelota cayó en el área y le quedó a González, que de media vuelta remató y volvió a chocarse con los reflejos de Hoyos. Luego, faltando 5 minutos, Rafaela encontró una contra con la velocidad de Luna, que encaró y se acomodó para sacar un fuerte zurdazo que se fue apenas desviado.

El final del partido estaba cada vez más cerca y el equipo de Llop empezó a mirar el reloj y a "matar el partido". Y pasó lo que ni ellos se esperaban, llegó el segundo. Un remate de Martino -sobrino del "Tata"- exigió el rebote de Rodrigo Rey para la llegada y definición de Santiago Paz. 2 a 0 que hizo estallar el festejo de todo Atlético de Rafaela, más ilusionado que nunca con mantener la categoría. Incluso en el tiempo de descuento pudo marcar el tercero a través de un desborde de Luna por derecha, que metió el buscapié y encontró a Díaz, pero una atajada notable de Rey evitó la goleada. Final del partido y euforia en todo el banco visitante. La próxima fecha Rafaela recibe a Quilmes, uno de sus rivales directos en la "tabla de abajo".