Angban y Vezo, las únicas novedades en la convocatoria

Foto: Antonio L. Juárez

Angban y Vezo son las dos únicas novedades en la lista del Granada CF para enfrentar a la Real Sociedad. El costamarfileño y el portugués se incorporan a la convocatoria en detrimento de Uche Agbo, que cumple ciclo de amarillas, y de Gastón Silva, por problemas físicos. .

Alcaraz apuesta por el mismo bloque de los últimos partidos para el encuentro que tendrá lugar este sábado a las 18:30. La ausencia de Uche Agbo es la más sensible, ya que ha sido siempre titular desde que Alcaraz tomara el mando del banquillo rojiblanco. Angban tiene muchas opciones de entrar en el once en su lugar. Por lo demás el once será el mismo. Vezo no será titular, debido al buen rendimiento de la dupla Lombán-Saunier.

Foulquier no se ha recuperado de su problema en el recto anterior de la pierna derecha, por lo que se mantiene fuera de la lista. De este modo, Tito seguirá ocupando su puesto. La otra baja por lesión es la de René Khrin, con molestias en la rodilla derecha.

Por decisión técnica quedan fuera Ivan Kelava, Franck Tabanou, Omer Atzili y David Barral. Este último tine muchas papeletas para salir en el mercado invernal. El Granada debe dejar plazas libres si quiere fichar jugadores. El gaditano, más presente en la actualidad nazarí por sus actuaciones fuera del campo que dentro de él, es uno de los favoritos para marcharse.

Alcaraz ha convocado a 18 futbolistas, lo que significa que no hará descartes de última hora.

La lista está compuesta por los siguientes jugadores:

Porteros: Memo Ochoa y Oier Olazábal.

Defensas: Tito, David Lombán, Matthieu Saunier, Gabriel Silva y Rubén Vezo.

Centrocampistas: Sergi Samper, Jon Toral, Andreas Pereira, Victorien Angban, Isaac Cuenca, Javi Márquez, Jérémie Boga y Mehdi Carcela.

Delanteros: Artem Kravets, Ezequiel Ponce y Alberto Bueno.