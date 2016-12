Lucas Alcaraz: "Lo más importante es estar preparados para lo que se presente"

Alcaraz durante la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Osasuna. Foto: Antonio L Juárez

El entrenador granadino acudió a sala de prensa en la previa al partido de vuelta de la Copa del Rey que enfrentará al Granada CF contra Osasuna de Joaquín Caparrós. Alcaraz apuesta por la plantilla del primer equipo y no ha convocado a ningún canterano. "Hay profesionales más que suficientes, lo tienen que afrontar los profesionales del primer equipo”, indicó.

Lucas Alcaraz: "El partido servirá para que colectivamente sigamos mejorando cosas y, si pasamos, mejorar el ánimo" “De Copa, con todo lo que supone y la vuelta. Empiezan más o menos organizados y en las segundas partes, por las necesidades del marcador, se suelen romper bastante. Lo más importante es estar preparados para el tipo de partido que se presente. El partido de ida nos sirvió para reactivar, también venía en una situación incómoda tras Vigo. Servirá para que colectivamente sigamos mejorando cosas y, si pasamos, mejorar el ánimo. Queremos pasar y así lo afrontamos”, expresó. En cuanto a la idea de situar en el lateral derecho a algún jugador, Lucas lo tiene pensado: “Lo tengo pensado pero hay que adaptar a un jugador a esa posición. No está ninguno de los tres que se adaptan al puesto".

En cuanto a la posible falta de motivación, el técnico no piensa que en este partido ante los rojillos a ninguno de los dos equipos les falte: “Me extraña mucho porque cuando llevas una dinámica que no ganas lo que quieres es hacerlo, no creo que ninguno de los dos equipos piensen en nada que no sea ganar el partid. La situación de Osasuna es distinta porque aquel era intersemanal con dos partidos de Liga antes y después y no tienen nada que ver”.

Por último, tuvo unas palabras sobre cambiar su planteamiento de juego: "Para nada porque un gol se consigue en un minuto. No es matemáticamente exigible pero necesitamos marcar allí también. No puedo pensar en otra cosa que no sea ganar”, finalizó.