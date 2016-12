CA Osasuna – Granada CF: la Copa como antídoto y buena despedida

Osasuna y Granada CF se vuelven a ver las caras para decidir quién pasa a la siguiente ronda de Copa de Rey. La situación de ambos es bastante delicada ya que son los dos últimos clasificados de La Liga. Tanto Joaquín Caparrós como Lucas Alcaraz harán rotaciones en un encuentro que pondrá fin al año futbolístico de los dos equipos.

Las aficiones encaran con mesura un partido donde muchos piensan que lo mejor es caer eliminados para centrarse en salvar la categoría. Este duelo copero será el preludio del parón por Navidad y de la apertura del mercado invernal, donde tanto rojillos como nazaríes esperan reforzarse en puestos clave.

El Granada llega con muchas bajas

Alcaraz no podrá contar con seis jugadores por lesión. A los ya descartados desde el pasado domingo Cuenca, Khrin, Foulquier y Toral, se han añadido Tito y Gastón Silva, que estaban "pendientes de evolución" y aún no se han recuperado. Ninguno de ellos podrá jugar, mientras que Pereira y Gabriel Silva, que eran duda por problemas musculares, sí han evolucionado bien y han entrado finalmente en la convocatoria. De este modo, el técnico granadino no dispone de casi un tercio de la plantilla. A pesar de las bajas, no ha citado a ningún canterano y ha convocado a los 18 jugadores disponibles del primer equipo.

Conscientes de que la prioridad es la permanencia en Primera, la idea es dar descanso a los jugadores con más carga de minutos. Sin embargo, Alcaraz no ha recurrido a futbolistas del filial. El lateral derecho es la demarcación que más preocupa al cuerpo técnico de cara a este choque, ya que todos los futbolistas que han disputado minutos en ese puesto están lesionados. Es el caso de los ya mencionados Foulquier, Tito y Cuenca. Todo apunta a que Vezo cumplirá con ese rol.

Once del partido de ida contra Osasuna | Foto: AL Juárez

Será un partido para ver caras nuevas. En la portería, Oier será titular, mientras que jugadores de campo como Tabanou, Márquez, Bueno o Ponce podrán demostrar su calidad. Alcaraz ha convocado a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, excepto a Ochoa, que descansará por primera vez, y a Barral, con un pie fuera del club.

Osasuna, en caída libre

Siete derrotas consecutivas colocan a Osasuna como uno de los peores colistas de la historia. Los de Caparrós tienen siete puntos en Liga, dos menos que los granadinos. Desde la llegada del utrerano todo han sido partidos perdidos para un equipo que no puntúa desde finales de octubre. Para este duelo contra el Granada el técnico andaluz hará muchas rotaciones.

La alineación estará plagada de suplentes según lo que probó Caparrós este martes. Los menos habituales tendrán su oportunidad en un cuadro lleno de dudas. El once que puso en liza el sevillano en el último entrenamiento es el siguiente: Mario Fernández; Aitor Buñuel, Unai García, Iván Márquez, Javi Álamo; Fausto, Fran Mérida, Jaime Romero, Miguel Olavide; Oriol Riera y Riviere.

Con ese once los rojillos intentarán remontar la eliminatoria, para lo que solo les sirve ganar. Incluso un triunfo les puede ser insuficiente. El Granada pasará aún perdiendo, si es por la mínima y marcando.

La Copa, inconveniente u oportunidad

El objetivo de ambos es escapar de la quema en La Liga. Ante esta realidad surge el dilema sobre la Copa. Inconvente u oportunidad. Vencer puede suponer una inyección de moral. De hecho, la mejora nazarí llegó tras la ida disputada en el Nuevo Los Cármenes, donde logró su primer triunfo de la temporada. La vuelta dirá cuál de los dos equipos termina el año con un rayo de esperanza.

Posibles alineaciones