Otra ilusión desvanecida para el Granada CF

De un cierre con esperanza a un batacazo. El Granada CF finaliza 2016 apeado de la Copa del Rey. Los rojiblancos, con la eliminatoria a su favor, se vieron superados por un Osasuna que remontó en El Sadar y logró su pase a octavos. No es la competición más importante, pero sí ayudaría a generar más ilusión en un equipo de capa caída. Un pase de fase siempre otorga un plus de motivación y con el KO, las dudas se acrecientan en el Granada CF, que se marcha al parón navideño con un suspenso y con una recuperación obligatoria para cuando se produzca el regreso.

El equipo de Alcaraz llegó con varias bajas a El Sadar, pero no era excusa. El granadino convocó a los 18 jugadores disponibles del primer equipo y optó por un once formado por Oier en la portería - quien jugaba así su primer partido con el equipo rojiblanco esta temporada-; Rubén Vezo en el lateral derecho por las bajas de Foulquier y Tito; Saunier y Lombán en el eje de la zaga y Gabiel Silva en lateral zurdo. En la medular, Uche y Samper volvieron a actuar juntos y también jugó Javi Márquez. En las bandas, Bueno y Atzili, mientras que Ponce fue el delantero de los rojiblancos.

En Osasuna, Joaquín Caparrós eligió un once formado por Mario Fernández en la portería; Clerc, Aitor Buñuel, Unai García e Iván Márquez en la línea defensiva; Fran Mérida, Goran Causic, Álex Berenguer y De las Cuevas en el centro del campo, y Oriol Riera y Sergio León en la delantera.

El equipo rojillo comenzó a llevar la iniciativa en el juego. El conjunto de Caparrós, con desventaja en la eliminatoria, necesitaba dar un paso hacia delante para darle la vuelta a la eliminatoria. Un partido que tanto a ellos como al Granada CF le podía servir como antídoto para olvidar su delicada situación en la Liga.

Ese paso al frente provocó los primeros acercamientos a la portería defendida por Oier. Un remate de cabeza de Riera, pero en fuera de juego, y un posterior pase entre líneas de Fran Mérida que no pudo controlar Sergio León fueron las primeras llegadas de los rojillos.

Los de Alcaraz, bien ordenados, no chutaron a portería contraria hasta el cuarto de hora, cuando Atzili armó un disparo que sin complicaciones detuvo Mario. Los rojiblancos sí dieron un mayor 'susto' en una jugada de Gabriel Silva por la banda izquierda, cuya galopada finalizó con un centro y un remate de cabeza de Ponce. El cabezazo del argentino lo desvió y atrapó Mario.

Ponce tampoco marcó en El Sadar | Foto: LFP

Los minutos pasaron y, sin duda, el partido se animó cuando el colegiado pitó un penalti a favor de Osasuna. Lombán tocó a De las Cuevas y el trencilla consideró decretar la pena máxima (23'). Osasuna se frotaba las manos al ver más cerca su oportunidad de igualar la eliminatoria, pero Oier desvió con el pie el disparo centrado de Sergio León desde el punto de penalti. La afición rojilla se desesperaba.

Oier paró el penalti a Sergio León | Foto: LFP

Sin achantarse, Osasuna empezó a empujar e irse arriba. Oier salió de su portería para frenar el peligro pero el rechace lo 'cazó' Sergio León desde fuera del área y armó un disparo que fue a parar a la cabeza de Saunier, quien despejó.

El juego se paró tras una caída de De las Cuevas con Gabriel Silva. El brasileño cayó sobre su hombro y le lastimó. Tuvo que ser atendido pero regresó poco después al verde de El Sadar.

Los rojiblancos disfrutaron luego de la ocasión más clara, pues Atzili estrelló en el larguero un remate de cabeza. Además, en el rechace, Ponce chutó pero paró por bajo Mario, con grandes reflejos (34'). Se le resiste el gol al ariete argentino, al que se le ha 'mojado la pólvora' en los últimos partidos.

Fran Mérida tuvo que dejar su sitio a Torres (35') minutos antes de que Riera disfrutara de una gran ocasión con un remate con la testa tras una buena jugada y centro de Berenguer. Osasuna apretó y ya en el tiempo de descuento se encontró con un gol que le vino 'de perlas'. Oier paró en primera instancia, pero el rechace le llegó a Berenguer, quien disparó ante Vezo y se topó también con el meta, pero con la fortuna de que el balón se le escapó al cancerbero y se coló justo por debajo de su brazo. Lentamente se aproximó a la meta y rebasó la línea de gol. Osasuna igualó así la eliminatoria.

'Golpe' rojillo

Para la segunda mitad, Joaquín Caparrós puso en liza a Jaime Romero en el lugar de De las Cuevas. El ex del Granada CF salió con ganas, esas que muchos jugadores ponen cuando se enfrentan a sus exequipos. Y dio un 'golpe' casi mortal a los rojiblancos (58'). En una gran combinación de Osasuna desde la defensa al ataque, con un pase en largo, Riera asistió a Romero y éste armó un gran disparo con potencia desde la frontal del área y alojó el balón en la portería de Oier. Trallazo de Romero para poner el 2-0 en el luminoso y la eliminatoria a favor de Osasuna.

Jaime Romero marcó el 2-0 | Foto: LFP

Alcaraz movió el banquillo e introdujo a Boga por Atzili para 'reactivar' a su equipo. Más tarde, Andreas Pereira entró por un 'tocado' Saunier (67'). A los rojiblancos les tocó remar a contracorriente en El Sadar. Lo intentaron, pero no encontraron su propósito.

Ni siquiera la entrada de Carcela por Samper (75') provocó que la situación cambiara. El belga marroquí generó peligro, pero no se concretó ninguna jugada. Osasuna no bajó la intensidad en ningún momento para no flaquear. Su afición le empujó.

El joven Antonio Otegui debutó al sustituir a Sergio León contra un Granada CF que languidecía, que quería pero no podía. Lo único reseñable del tramo final fue una internada de Boga en el área que terminó con un robo de Iván Márquez.

El Granada CF pone punto y final a su andadura por la Copa del Rey. El parón navideño es la mejor noticia para recuperar fuerzas en un equipo que necesita de manera urgente refuerzos. Osasuna se marcha reforzado con la remontada y el pase a octavos.