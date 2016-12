Alcaraz: "Los errores individuales nos han penalizado"

Google Plus

Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada Club de Fútbol, Lucas Alcaraz, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota que el conjunto rojiblanco ha sufrido en el partido de vuelta frente a Osasuna correspondiente al campeonato de Copa del Rey. El técnico rojiblanco ha asegurado que "los errores individuales" han sido los que han hecho que el equipo pierda, a pesar de la buena actitud de los jugadores.

Sobre el partido, Lucas Alcaraz, ha querido aclarar que la principal clave fue el partido de ida porque en ese partido "se generaron ocasiones de peligro que podían haber hecho que hoy se tuviera una ventaja mayor". "El problema de hoy es que Osasuna se ha metido en el partido gracias a un penalti, que parece que es discutible, y a partir de eso si que hemos tenido errores individuales que nos han penalizado", ha aclarado. Sobre el partido también ha querido comentar, además, que "durante el primer tiempo hemos llevado el peso del partido, hemos tenido algunas ocasiones bastante claras pero, como siempre, nos ha faltado marcar", ha añadido.

Lucas Alcaraz también ha hablado sobre el estado de sus jugadores y de cómo los ha visto durante el partido: "En cuanto a actitud y generosidad el equipo ha estado genial, muy bien, pero es verdad que en algunas jugadas individuales los errores nos han penalizado. También es cierto que ha habido jugadas que se han vuelto en nuestra contra, como el penalti de Ponce, que yo no lo he visto tan claro", ha asegurado el granadino.

El técnico, por último, también ha hablado sobre la posible influencia de este mal resultado en el campeonato semanal de Liga Santander y cómo puede repercutir en él: "He hecho muy buenas temporadas en Copa y no tan buenas en Liga. Esta claro que todos teníamos ilusión por pasar esta eliminatoria, pero no creo que repercuta negativamente en la Liga, porque la Liga es un campeonato más a largo plazo", ha concluido.