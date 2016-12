Ochoa: "Los que estamos debemos luchar hasta el final"

[Foto Antonio L. Juárez]

El 'Memo' Ochoa ha sido el elegido para la última rueda de prensa del año 2016. El meta está realizando una gran temporada, siendo uno de los pilares del equipo rojiblanco. Tras perderse el único encuentro de esta campaña, ante el Osasuna, en Copa del Rey, el mexicano volverá a la portería, sino lo impide una lesión, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "Va a ser un reto importante no sólo para el portero sino para todo el equipo. Jugar ante equipos de esta talla hace que el equipo eleve su nivel y su exigencia. Todo el mundo debe hacerlo bien, jugar un partido como este es bonito para empezar el año y arrancarlo con un nivel alto, que es lo que nos va a ayudar a llegar bien al final".

Sobre la valoración de la temporada, Ochoa, prefiere dejarlas para el final: "Las valoraciones se deben hacer a final de temporada. Creo que ahora a mitad de la misma no es el momento de hacerla. El año futbolístico es diferente al año normal y al final de temporada habrá que verlo. El equipo tiene hambre, ganas de mejorar y aún dependemos de nosotros. Si nos mantenemos juntos hasta el final confío en que este grupo pueda sacar esta situación adelante".

Para conseguir sacar algo del Santiago Bernabéu, el meta azteca, lo tiene claro: "Necesitaremos maxima tensión. Cuidar al máximo los detalles, estar atentos a cada jugada porque el Real Madrid tiene jugadores que quizá no tengan su mejor día pero con la calidad técnica que tienen te pueden hacer gol fácilmente. Es un equipo que en el Bernabéu es muy fuerte, todos saben lo que es el Real Madrid y nosotros tenemos que esforzarnos en hacer un buen partido e intentar hacerles daño".

"En la situación en la que estamos no tenemos que bajar los brazos. Nos vamos a topar con resultados positivos y que nos ilusionen y con otros malos y no deberemos dejar de trabajar. Los resultados de los partidos dependen mucho de lo que hagamos nosotros, está en nuestras manos nuestro propio futuro y vamos a luchar hasta el final".

En cuanto a la posibilidad de tener nuevos compañeros en próximos días, Ochoa piensa que los que están ahora deben seguir concentrados: "Mi opinión es que los jugadores que estamos ahora no tenemos que distraernos con esta situación. No nos lo podemos permitir y los que estamos ahora tenemos que comprometernos con sacar al Granada de esta situación. El que venga será bienvenido y el que se vaya seguirá su camino, pero los que estamos debemos luchar hasta el final sin distracciones".

Por último, sobre la posibilidad de que la temporada próxima continúe en el equipo nazarí, Ochoa indicó lo siguiente: "No me lo he planteado pero está claro que el Granada es un club que me gusta, en el que me siento contento y en el que la afición me ha tratado bastante bien así que nunca me puedo cerrar las puertas de un club como el Granada, que me ha permitido disfrutar de esto".