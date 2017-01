El Granada CF solo ha ganado una vez en el Bernabéu

Google Plus

Foto: Jaime Del Campo

El Granada arranca el año nuevo visitando uno de los campos más complicados del fútbol español, el Santiago Bernabéu. Los antecedentes para el equipo andaluz no son nada favorables. Los granadinos solo han ganado una vez en el actual estadio merengue. Las goleadas son la tónica habitual en tres de las seis últimas visitas al Bernabéu. Además, la situación de ambos equipos en los últimos choques no invita al optimismo en las filas rojiblancas.

Alternando goleadas con derrotas por la mínima

El Granada CF no ha logrado sacar resultados positivos en el estadio madridista en la última época. Goleadas de escándolo como el 9-1 y resultados por la mínima como el del curso pasado con polémica arbitral van siendo la tónica de las visitas andaluzas. El equipo nazarí pasa de salir goleado a plantar cara y merecer puntuar en diferentes visitas. La temporada 2015-16 el Granada realizó uno de sus mejores partidos en el Santiago Bernabéu donde el colegiado anuló un gol legal a El Arabi que podía haber cambiado las cosas. Repetir la actuación del año pasado aumentaría las opciones de puntuar para los andaluces.

Última victoria en en el 74

Enero de 1974, el Granada visitaba el estadio del Real Madrid. Similitudes o no, la historia ha querido que el partido vuelva a tener lugar en el mes de enero, 41 años después. El encuentro se saldó con victoria para el equipo nazarí en la, hasta la fecha, última victoria de los rojiblancos horizontales en el feudo madridista. Las características de ambos partidos coinciden, el Granada tiene un espejo donde mirarse y poder acabar con la maldición de no ganar en el Bernabéu desde hace 40 años.

Lucas Alcaraz sabe lo que es ganarle al Madrid

Si bien es cierto que hace 41 años que el Granada no gana en la capital española, los andaluces no hace tanto que vencieron ante el Real Madrid en Los Cármenes. En 2013 los rojiblancos con Alcaraz al mando se llevaron los tres puntos ante los blancos. Un autogol de Cristiano Ronaldo sirvió al Granada para hacerse con la victoria en un partido donde no realizaron un solo tiro a puerta. La fórmula defensiva que practicó en ese encuentro Alcaraz debe ser un ejemplo para el equipo en el choque del próximo fin de semana.