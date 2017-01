Alcaraz lamenta que el Granada CF no ha estado "a la altura" en el Bernabéu

Google Plus

Lucas Alcaraz en la banda del estadio Santiago Bernabéu. Foto: La Liga.

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, ha comentado en rueda de prensa tras el partido contra el Real Madrid, que ha terminado con una goleada en contra por 5-0, que su equipo no ha estado "a la altura" en el estadio Santiago Bernabéu. El técnico ha recordado que los rojiblancos afrontaron este partido con muchas bajas, lo que ha provocado también que haya fallado el planteamiento inicial que tenía. "Veníamos con el potencial bastante mermado y la diferencia entre los dos equipos es bastante grande y no la hemos minimizado porque nos ha faltado acierto y decisión para hacer las cosas que teníamos planeadas hacer", ha indicado.

Pese a la abultada derrota, Alcaraz trata de sacar "conclusiones objetivas más que sensaciones" de este partido. Para el granadino, lo sucedido en el Bernabéu le tiene que servir a su equipo "para saber que tiene que tener más determinación". Alcaraz ha recordado que era un partido "difícil" porque se trata de "un rival superior" pero que el siguiente también lo será porque "no puedes fallar". "Hay que tener determinación y no olvidar esto", ha insistido.

"En Primera no se trata solamente de morder, sino de más cosas y no hemos estado a la altura"

El técnico no ha considerado que a sus futbolistas les haya faltado ambición durante el partido y ha señalado que "el tema de morder cuando el rival es superior a ti y lo manifiesta tan pronto, genera impotencia". Alcaraz ha recordado que el Granada CF ha terminado el partido con cuatro tarjetas amarillas, por lo que considera que sí ha tratado de 'morder' a su rival. "No se trata sólo de morder. En Primera se trata de más cosas y no hemos estado a la altura que debíamos estar", ha apuntado.

A Alcaraz le preocupa "la fragilidad defensiva" de su equipo "en la jornada que viene", cuando tiene como rival a Osasuna, el colista de la Liga y rival directo en la lucha por la permanencia. "Hoy quería ganar pero la diferencia con el rival era grande", ha señalado el granadino, quien también ha recordado que contra el FC Barcelona en el Camp Nou su equipo sí fue "compacto" pero en el Bernabéu no lo ha sido porque "el arranque del partido" les ha "penalizado mucho". Y es que ha encajado cuatro goles en los primeros 30 minutos de partido.