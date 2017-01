Alcaraz: "Me sentiría igual de comprometido aunque mi contrato acabara en horas"

Acto de renovación de Lucas Alcaraz. Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador granadino Lucas Alcaraz ha renovado su contrato con el Granada CF hasta junio de 2018 y el club ha querido presentar en un acto junto al presidente, Jiang Lizhang, y el director general, Sergi Vieta, la ampliación de su vinculación con el club. La entidad granadina considera a Alcaraz "una parte imprescindible del Granada", como ha destacado su presidente, y por eso quiere contar con el técnico más allá de la presente temporada. Alcaraz se ha mostrado agradecido por esta confianza pero ha señalado que se sentiría "igual de comprometido" aunque su contrato "acabara en horas".

El máximo mandatario del Granada CF ha indicado que Alcaraz "está consiguiendo un avance en el club en los últimos días"y por eso confía en él "para apuntar al éxito del club" ya que considera que es "el entrenador que más conviene al equipo y el que mejor se adapta a él".

Para Vieta, la renovación de Alcaraz es "un paso adelante en el proyecto de John Jiang para dar estabilidad al club", algo que no ocurría antes con los continuos cambios de entrenador. El catalán ha destacado que la apuesta por Alcaraz va "más allá de la faceta deportiva" ya que es "un auténtico granadinista" y una persona "ligada al deporte base". "Para un catalán y un chino y el resto de trabajadores del club, Alcaraz es una fuente de información y conocimiento. Nos ayuda a ser mejores, a crecer", ha indicado.

Lucas Alcaraz junto a Jiang Lizhang y Vieta | Foto: AL Juárez

Alcaraz ha agradecido que se acordaran de él en el mes de octubre para hacerse cargo del equipo y también ahora "para un poyecto que transpira confianza". El granadino ha vuelto a reiterar su "compromiso con el club" y ha señalado que su renovación es una "seña de identidad de que el presidente tiene una vinculación con Granada indisoluble".

"Estoy convencido de que vamos a ser la cebra más rápida"

El técnico granadino ha hecho un símil de la situación del Granada CF y ha indicado que está "convencido de que no puede ser más rápido que un léon pero sí más rápido que el resto de cebras". "Estoy convencido de que vamos a ser la cebra más rápida", ha señalado. El granadino ha querido destacar que no le quepa "la menor duda" a nadie de que el equipo va a "poner todo" de su parte y va a "exigir a los jugadores que pongan todo", lo que no quiere decir que no le estén haciendo, ha matizado.