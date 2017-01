Sergi Vieta: "Lucas Alcaraz nos ayuda a ser mejores"

Google Plus

Sergi Vieta, director general del Granada CF [Foto Antonio L. Juárez]

En la noche del lunes se celebra la cena de hermandad entre el Granada CF y el Chongqing Dangdai Lifan, ambos conjuntos dirigidos bajo el mando de John Jiang Lizhang. Con el propósito de unir todos los aspectos posibles entre ambos equipos tiene lugar esta celebración a la que han asisitido todos los miembros del primer equipo rojiblanco, así como los del equipo asiático, incluso el alcalde de Granada. Antes de la cena, Sergi Vieta, director general nazarí, así como el alcalde, Paco Cuenca, han atendido a los medios de comunicación y han dejado varios mensajes.

Vieta: "El Chongqing estará un par de semanas en la ciudad haciendo una pretemporada" "Nuestra propiedad es un grupo chino que está dedicado al ocio y hoy para conmemorar esta relación existente se organiza esta primera cena con el Chongqing, club que estará un par de semanas en la ciudad realizando una pretemporada. Se realiza esta cena con el objetivo de aprovechar las máximas oportunidades y máximas sinergias, no solo a nivel de club, sino también a nivel de posibles jugadores, de conocimiento de mercado o la red de fútbol asociado a agencias, medios de comunicación, pretendiendo subir el valor tanto del Granada CF como del Chonqing"

Esta tarde, asimismo, Sergi Vieta, en la rueda de prensa de renovación de Lucas Alcaraz ha dejado claro que con este movimiento está satisfecho: "Estoy feliz, es un paso más en el proyecto a largo plazo de dar estabilidad al club, en los últimos años con tantos cambios de entrenadores y jugadores no había sido posible. Con Lucas y con el equipo deportivo encabezado por Piru ya se estaba barajando la opción de renovarlo, el hecho de que sea hoy es porque el presidente tenía intención de estar aquí y anunciarlo él. Lucas, más allá de la faceta deportiva, que son resultados que valoraremos al final de temporada y de la siguiente, es un auténtico granadinista. Al ser su tercer periplo en el club, ser de aquí, muy vinculado al deporte de base, nos da muchas cosas, sensibilidades y sensaciones de un granadinista. Actitud y valores que intentamos implantar en el mismo. Para un catalán, un chino y el resto del staff es un espejo, un ejemplo. Nos ayuda a ser mejores”.

Por último, Paco Cuenca también ha querido comentar algo sobre la cena de hermandad: "Hace muy poco hablábamos de la ciudad deportiva y del proyecto que hay de la academia y esta noche podemos hablar también del hermanamiento entre dos ciudades que tienen una representación turistica muy importante", expresó.