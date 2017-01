Foulquier: "Vamos a dar el 200 % el domingo"

Google Plus

Foulquier en rueda de prensa. | Foto: Antonio L. Juárez

El lateral del Granada Club de Fútbol, Dimitri Foulquier, pasó por rueda de prensa tras incorporarse a los entrenamientos del primer equipo después de su lesión. El francés dejó claro que se siente "bien" y que está preparado para dar "el 100 % el domingo". Acerca de la lesión que le ha mantenido apartado fuera de los terrenos de juego un tiempo explicó que esta "es pasado".

Foulquier resumió en tres palabras la clave para vencer el domingo al Osasuna, uno de los partidos más importantes de toda la temporada, donde se enfrentan los dos últimos conjuntos de la clasificación de la Liga Santander. La clave para vencer consiste en "primero la actitud, luego la mentalidad e intensidad". El francés dejó claro que "vamos a ir a muerte".

El lateral piensa que el equipo a máximo rendimiento, explicando que "estamos centrados en el partido del domingo y no vamos a fallar". El jugador no cree que influya el hecho del cambio de entrenador en el Osasuna, y ha querido dejar claro que el resultado sufrido en el Santiago Bernabéu ya es pasado, y que el Granada no es el único equipo que ha recibido cinco goles en el feudo madridista.

El francés fue preguntado acerca de cómo veía esta temporada en comparación con otras comentando: "es igual de difícil que las demás. Para el partido del domingo llegamos en una complicada situación. Vamos a dar el 200% el domingo”. Foulquier no quiso meterse a analizar los motivos que han llevado al equipo a ocupar dicha posición en la clasificación, y explicó que "hay que luchar para salir de esta situación".

Una victoria el domingo daría mucha moral al conjunto entrenado por Lucas Alcaraz, pero una derrota haría mucho daño. El Granada no puede permitirse fallar más, y menos ante su afición.