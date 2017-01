Granada CF – CA Osasuna: solo puede quedar uno

El Nuevo Los Cármenes vivirá en la tarde de este domingo un partido marcado a fuego en el calendario. Eso que los clásicos llaman una final anticipada. Granada CF y Osasuna protagonizarán un duelo a cara o cruz. De los de diez pasos y disparo. Solo vale ganar. Dejar en la lona al rival para seguir luchando.

Con nueve y siete puntos respectivamente, nazaríes y rojillos son los dos peores equipos de la categoría después de 17 jornadas. Solo el mal momento del Sporting y la profunda crisis que vive el Valencia los salva de estar desahuciados. Un triunfo andaluz podría colocar a los de Alcaraz a un solo punto de la permanencia.

Dudas en el once de Alcaraz

A principios de diciembre, el técnico rojiblanco parecía haber encontrado un once fijo. La victoria contra el Sevilla lo ratificó. Desde entonces no ha podido alinearlo. Y esta jornada tampoco podrá hacerlo. Con Ochoa como indiscutible en la portería, Foulquier, Vezo y Lombán serán titulares en la zaga. Saunier no ha entrado en la convocatoria, mientras que Gabriel Silva arrastra molestias. Si el brasileño no llega, Gastón Silva , Tabanou, o incluso Tito, podrían entrar en el once.

La plantilla del Granada en un entrenamiento de esta semana. (Foto: Antonio L. Juárez)

En la medular se espera que Uche y Samper formen una vez más el doble pivote. Por delante Tabanou no repetirá con respecto al Bernabéu, ya que las características del choque son totalmente opuestas. Pereira partirá acostado a la izquierda y Boga a la derecha. Carcela sigue ausente por la Copa de África. Arriba Bueno gana enteros para acompañar a Kravets.

En la convocatoria de Alcaraz, además de las bajas de Saunier y Cuenca por lesión, destaca la inclusión del extremo del filial Ally Mallé. La lista es la siguiente: Porteros: Ochoa y Oier; Defensas: Foulquier, Lombán, Vezo, Gastón Silva, Gabriel Silva y Tabanou; Centrocampistas: Samper, Uche, Andreas Pereira, Javi Márquez, Boga, Atzili y Ally Mallé; Delanteros: Kravets, Ponce y Alberto Bueno.

Mario ocupará la portería

Mario Fernández será titular en la portería de Osasuna después de recuperarse del golpe en el tobillo que sufrió en el partido de Copa el pasado jueves, en el que se lesionó Nauzet, el otro guardameta de la primera plantilla. Por ello, Petar Vasiljevic ha convocado al portero del filial Álvaro Fernández.

Clerc celebra con sus compañeros el empate contra el Valencia CF en el último minuto. (Foto: LFP)

Todo apunta a que Vasiljevic volverá a disponer una defensa de tres con dos carrileros. El posible once inical es el siguiente: Mario; Unai García, Oier, David García; Alex Berenguer, Fausto Tienza, Roberto Torres, Causic, Clerc; Sergio León y Oriol Riera.

Además de Nauzet, el serbio no puede contar con tres lesionados de larga duración: los hermanos Flaño y Digard. Por decisión técnica ha dejado fuera de la convocatoria a Iván Márquez, Juan Fuentes, Miguel De las Cuevas, Javi Álamo, Miguel Olavide, Antonio Otegui y Kenan Kodro. La lista es la siguiente: Mario, Unai García, Oier, David García, Alex Berenguer, Fausto Tienza, Roberto Torres, Causic, Clerc, Sergio León, Oriol Riera, Álvaro Fernández, Tano, Aitor Buñuel, Imanol García, Fran Mérida, Jaime y Riviere.

Granada sí cree

Granada sí cree. Con ese lema desde el club granadino se ha hecho un llamamiento a la afición para la final de este domingo. Aparte se ha ofrecido una promoción de 2x1 en entradas para los choques contra Osasuna y Las Palmas. Ideas buenas, pero que de poco sirven si no se gana. Habrá que esperar a ver qué acontece en pocas horas en el Zaidín. La ocasión es inmejorable.

Alineaciones probables