Previa RCD Espanyol - Granada CF: en busca de acabar con buen sabor de boca la primera vuelta

Fotomontaje: Anxo Rei | Vavel

El Granada Club de Fútbol visitará Barcelona para enfrentarse a un Espanyol que lleva más de un mes sin conocer la victoria. A pesar de ello, el equipo perico está en una situación cómoda, algo que le hará partir con ventaja al enfrentarse a un rival tan necesitado como es el conjunto andaluz, pero la ansiedad la está padeciendo también el vestuario blanquiazul.

El Espanyol recibe al Granada tras caer derrotado en Mestalla por 2-1 en un partido donde se esperaba más de los catalanes. El equipo perico se encuentra en undécima posición con 23 puntos, lejos de los puestos de europa y de descenso. Una victoria les acercaría a los equipos de arriba, objetivo para esta temporada.

Por otro lado, el Granada viene de empatar a un gol en casa ante el Osasuna, en un partido en el que se esperaba más de los andaluces. El Granada se sitúa en penúltima posición con tan solo 10 puntos, a 6 del Valencia, que cuenta con un partido menos.

El conjunto catalán no acaba de encontrar su juego en casa ante el Granada. Desde el regreso a Primera del equipo nazarí, los resultado entre ambos equipos han sido tres victorias, un empate y una derrota. El último encuentro acabó en empate a uno, y la victoria granadina se produjo en la temporada 2012/2013 por la mínima. Los pericos saben que no se pueden confiar ante un rival que no tiene nada que perder en el terreno de juego.

Piatti vuelve a estar disponible

Quique Sánchez Flores podrá contar con Piatti, que no pudo jugar ante el por una cláusula en el contrato de cesión. También podrá contar con Victor Sánchez, tras superar la sobrecarga en la pierna que tenía. El técnico ha decidido dejar fuera de la convocatoria a Duarte, Caicedo, Leo Baptistao y Javi López. Tampoco estará el portero del fiial Andrés Prieto. A pesar de haber ensayado el técnico con Reyescomo mediapunta, seguramente siga optando con un ataque con solamente Gerard Moreno.

Los nuevos fichajes viajan con el equipo

Lucas Alcaraz ha decidido llevarse a Ingason y Kone, los nuevos fichajes del Granada, aunque el técnico comentó que en el caso del griego es por convivencia. Si podríamos ver, quizás, debutar al islandés ante el Espanyol. El granadino no podrá contar con Saunier, lesionado, y con Uche, sancionado. Tampoco con los descartados Atzili, Tito y Vezo. Recupera a Cuenca, una opción para la banda tras el poco peligro creado por el israelí Atzili y con las baja de Carcela por la Copa de África, mismo motivo por el que se ausenta el medio Agban. Khrin podría volver a estar en el once con las numerosas bajas en el mediocampo.

En busca del punto de inflexión

El Granada sabe que empieza una cuenta atrás. Con el partido ante el Espanyol, acaba la primera vuelta de la Liga, donde el conjunto andaluz ha demostrado ser un equipo muy débil en defensa y sin ideas a la hora de crear juego. La mano de Lucas Alcaraz se está notando poco a poco en el club, y con la llegada de los nuevos fichajes se espera que los granadinos consigan tirar de épica y mantenerse, una vez más, en primera.

Son muchos los que ya han dado al equipo por perdido, pero el técnico sigue confiando en que no es imposible. Pase lo que pase, queda mucho por sufrir, y el equipo no puede esperar más jornadas para empezar a sumar de tres en tres. El partido ante el Espanyol debe de ser ese punto de inflexión que ayude a los jugadores a recobrar la confianza y anime a la afición a volver a llenar a Los Cármenes.

Alineaciones probables

RCD Espanyol: Diego López; Diego Reyes, David López, Óscar Duarte, Aarón; Javi Fuego, Jurado; Hernán Pérez, José Antonio Reyes, Piatti; Gerard Moreno.

Granada CF: Ochoa; Foulquier, Lombán, Gastón Silva, Tabanou; Samper, Krhin; Pereira, Boga, Cuenca; Kravets.