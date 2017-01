Panagiotis Kone: "Voy a ayudar a los jugadores a conseguir mejores resultados"

[Foto Antonio L. Juárez]

Acompañado por Javier Torralbo 'Piru', director deportivo del Granada, el centrocampista Panagiotis Kone, ha sido presentado en la Ciudad Deportiva del Granada en la mañana del martes, tras ser anunciado oficialmente como jugador rojiblanco la semana pasada. El griego ha sido el segundo fichaje invernal y Javier Torralbo aseguró que "ayudará mucho al equipo lo que resta de temporada".

"Mi principal característica sería el dinamismo, el tener gol y aportar una personalidad importante en el campo. En el Granada hay muchos jugadores buenos y voy a ayudarlos a conseguir mejores resultados. He visto los últimos 2 partidos, el equipo está habituado a perder, muy afectado por esa dinámica negativa y por eso lo más importante es cambiar esa dinámica y empezar a conseguir buenos resultados”, indicó Koné.

Sobre su fichaje por el Granada, el griego ha asegurado que en ningún momento ha mirado la clasificación: "“No he pensado en la clasificación. He venido porque sé que es un gran club, sé de la profesionalidad de las personas que trabajan aquí y la liga española es muy bonita y bastante diferente de la italiana. El fútbol español es más abierto y más ofensivo. Quiero probar en este campeonato y espero poder ayudar”.

Koné sufrió una lesión en octubre, de la cual se ha tenido que recuperar y por eso ha participado poco en el Udinese: “En octubre sufrí una luxación en el hombro, pasé dos meses fuera, decidí junto al staff médico no operarme del hombro y por eso he estado entrenando un poco aparte del equipo (Udinese) hasta noviembre. Físicamente no creo que tengo problemas. No creo que me afecte mi anterior lesión y a partir de ahora espero poder demostrar lo que ya he demostrado en Italia”.

“El mejor es el que juega. Es una decisión difícil para el entrenador pero yo por ejemplo he conocido jugadores que entrenaban bien, que eran muy buenos pero el sábado o el domingo no lo demostraban en el campo. El mejor será el que entrene bien y el que juegue bien. La posición en la que mejor me adapto es la de tres cuartos de campo, la de mediapunta, detrás del delantero. Aunque en Italia he jugado de pivote y me puedo adaptar a lo que diga el entrenador”.

Por último, el centrocampista ha expresado cuál ha sido la primera impresión del vestuario: “Me he encontrado compañeros jóvenes, buenos y con capacidad pero están en un momento difícil y voy a intentar ayudar. El principal problema de este equipo es la mala dinámica que atraviesa”, finalizó.

Javier Torralbo 'Piru' también dejó unas palabras en la rueda de prensa de presentación. El director deportivo sigue pensando en reforzar la plantilla, aunque el resultado ante el Espanyol, no le ha hecho pensar de otra forma: “Fue un resultado negativo, nos vinimos preocupados por la actitud porque uno puede perder un partido pero nunca por falta de actitud. Desde la dirección deportiva se sigue trabajando para cerrar 2-3 incorporaciones pero todo lo que suceda lo va a marcar el mercado”, añadió. "El esfuerzo por mejorar la plantilla lo vamos a hacer", continuó. "Es algo que hemos visto que necesitamos desde que iniciamos el campeonato. Estamos tratando de buscar soluciones, hemos hecho tres incorporaciones e intentamos que el jugador que quiera jugar se acostumbre a trabajar”.