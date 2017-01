Saunier vuelve a estar disponible para el Granada

Saunier de vuelta en los entrenamientos en la ciudad deportiva del Granada | Foto Granada CF

Matthieu Saunier ha vuelto a ejercitarse con el Granada CF tras su lesión. En la primera semana del año, dentro de los entrenamientos realizados de cara al choque con el Real Madrid, el jugador francés sufrió unas molestias que le obligaron a retirarse de la sesión. Una rotura en el aductor mediano de la pierna izquierda fue la causante de dicha baja. Junto a él también cayeron hombres como Isaac Cuenca, con rotura en el isquiotibial izquierdo y el lateral Foulquier, ya recuperado.



Las lesiones son sinónimo de miedo, y más en jugadores que están gozando de una evolución como producto de la disputa de más minutos. Es el caso de Saunier, que con la llegada de Lucas Alcaraz, se ha convertido en un hombre clave en el esquema del técnico.

En le efímera etapa de Alcaraz, el central francés fue su primera incorporación. No tuvo que esperar al mercado de invierno, Saunier ya estaba en la plantilla. Descartado por Paco Jémez, Alcaraz encendió la luz del túnel que el defensa atravesaba. Los motivos de su ausencia con el ex técnico del Rayo se deben a una decisión poco meditada: un error en un partido de pretemporada le condenaría al banquillo.



El Camp Nou supuso el final del calvario. En la derrota mínima ante el campeón de liga, Saunier debutaba en el novedoso eje defensivo compuesto por cinco defensas. A partir de ahí, siete partidos disputados comenzando desde el once inicial, con un balance de tres derrotas, mismo número de empates y una victoria. Además, no ha sido duda para Alcaraz ya que en los partidos en los que ha tenido oportunidad ha jugado todos los minutos disponibles.

Un efectivo más es otra ayuda para alcanzar la victoria. Alcaraz ha perdido en este mes de enero también a Carcela y Angban. Sin embargo, la recuperación de Matthieu Saunier es providencial en la reestructuración del sistema defensivo granadino. Es esta importancia que el técnico le transmite al jugador la que le ha hecho pasar de la búsqueda de un nuevo equipo a la consolidación en la titularidad nazarí.