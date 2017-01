Villarreal CF - Granada CF: vuelta nueva, ¿vida nueva?

Fotomontaje VAVEL - Anxo Rei

Vuelta nueva. Vida nueva. Eso debe pensar la afición del Granada. Olvidar las primeras 19 jornadas de La Liga para intentar obrar un milagro. Reto que parece muy difícil ya que los nazaríes parten con un enorme hándicap. Por algo los andaluces son el peor penúltimo de la historia de la competición a estas alturas.

10 puntos. Una sola victoria. Precisamente ante uno de los mejores equipos del momento, el Sevilla de Sampaoli. Esa es la realidad de un equipo que debe recortar los ocho puntos que lo separan de los puestos de permanencia. Para ello, el primer paso es enfrentar al Villarreal en el recién bautizado Estadio de La Cerámica.

El Granada, con muchas bajas

Alcaraz deberá darle vueltas al once para presentar un equipo de garantías en Villarreal. A las ya sabidas ausencias de Uche, Pereira(sanción) y Carcela (Copa de África) se han sumado varios jugadores con problemas musculares. El nuevo fichaje, Panagitis Kone, no llegará por una dolencia en el gemelo. Boga, con una sobrecarga, será duda hasta última hora, mientras que Gastón Silva se ha recuperado de su lumbalgia, aunque no tiene la confianza del técnico. Javi Márquez tampoco estará disponible por una contractura.

Aly Mallé repetirá en el once. (Foto: Antonio L. Juárez)

Ante este panorama, es bastante probable que el entrenador granadino vuelva a la defensa de cinco, donde podría debutar Hongla si Saunier no está al cien por cien. En la medular Samper y Khrin pueden repetir en la batuta, ya que no se sabe si Angban estará disponible tras caer eliminado en la Copa de África. Aly Mallé volverá a ser de la partida en el once, y Cuenca podría entrar si Boga no se recupera o si finalmente Alcaraz apuesta por solo cuatro zagueros. En punta Adrián Ramos podría jugar de inicio, aunque lo normal es que sea Kravets el titular.

La lista de convocados granadina es la siguiente:

Porteros: Ochoa y Oier.

Defensas: Foulquier, Ingason, Hongla, Saunier, Gastón Silva, Lombán y Tabanou.

Centrocampistas: Samper, Malle, Boga, Atzili, Cuenca y Krhin.

Delanteros: Adrián Ramos, Kravets y Bueno.

Pendientes de Pato

En el Submarino la actualidad tiene un nombre claro. Alexander Pato. El brasileño podría marcharse a China atraído por una oferta desorbitante de dinero, por lo que Escribá no lo alineará contra el Granada. El recién regresado Adrián López, Borré o Dos Santos podrían ocupar su lugar. El técnico del Villarreal busca su primera victoria contra los andaluces, equipo al que nunca ha ganado en siete partidos.

Pato en el último partido del Villarreal contra el Valencia. (Foto: LFP)

Los castellonenses buscarán estrenar su casillero de victorias en este 2017, tras perder la semana pasada ante el Valencia en casa por 0-2. A las bajas por lesión de Mussachio y Soldado se ha sumado la sanción por amarillas de Costa. El once más probable es el siguiente: Asenjo; Gaspar, Álvaro González, Ruiz, José Ángel; Bruno, Trigueros, Castillejo, Soriano; Sansone y Borré.

El Granada intentará lograr su primer triunfo fuera de casa en un partido donde su rival es el claro favorito. Sin embargo, si los nazaríes quieren salvarse tendrán que vencer en muchas de estas batallas donde a priori tienen todo en contra. El balón dictará sentencia.

Alineaciones probables