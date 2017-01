Alcaraz: "No es falta de implicación, es falta de acción"

Google Plus

Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada Club de Fútbol, Lucas Alcaraz, ha comparecido en sala de prensa esta mañana tras el entrenamiento que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva del equipo rojiblanco para analizar el estado físico del conjunto y para hablar sobre el partido que el equipo disputa este sábado frente al Villareal. Lucas Alcaraz ha asegurado que al equipo "le falta acción" y que de nada "sirve no hacer lo que se dice". "Hay que salir al campo con determinación y eso es lo que nos falta, hay que buscar competir y el partido dirá lo que pasa, para eso hay que pensar en lo cualitativo", ha añadido.

Para el entrenador del conjunto rojiblanco a su plantilla le falta acción: "tenemos que comunicar y enseñar los errores que cometemos y apelar a los jugadores que tienen la mente más limpia para competir en el partido como lo hemos preparado". Sobre esto también asegura que "no es falta de implicación" porque no conoce a ningún profesional al que le guste "que salgan las cosas mal, a todos nos gusta que nos digan que somos buenos".

"Si lo de antes eran finales, esto ya ni te cuento"

Sobre el Villareal, conjunto al que se enfrentan el próximo sábado, Lucas Alcaraz ha afirmado que se trata de "un gran equipo". "Tienen jugadores con muy buena calidad pero nosotros nos tenemos que centrar en nosotros. Si nosotros no hacemos lo que debemos que más nos da el rival, lo importante es concertrarnos en las coss que tenemos que hacer y que no hemos hecho durante este tiempo. Si lo de antes era finales, estos partidos ya ni te cuento. La semana ha venido muy marcada por el mercado pero eso no tiene que ver con el partido".

Por último, Alcaraz ha hablado sobre alguno de los jugadores convocados: "A Boga lo hemos recuperado pero llega justo a tiempo. Adrián Ramos ha podido entrenar toda la semana con nosotros y por eso está en la convocatoria. Y a Honga lo hemos convocado que tiene muy buen manejo del balón y tiene criterio, es un jugador que nos puede ayudar", ha concluido.