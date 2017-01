Un Granada CF de solo medio punto por partido

Google Plus

El Granada CF comenzó con derrota contra el Villarreal la segunda vuelta. Foto: Photo Silver.

El Granada CF de Lucas Alcaraz volvía a caer otra vez, esta última jornada frente al Villareal, en el partido correspondiente al primero de la segunda vuelta, en el que los dos goles encajados fueron a balón parado. El equipo granadino, situado como el farolillo rojo de la Primera División, sufrió una nueva derrota, la decimosegunda de los 20 partidos disputados, lo que provoca que de media solamente haya sumado medio punto por partido, cifras muy lejanas de cara a conseguir la salvación.

A pesar de los refuerzos para ver a un Granada CF con otra dinámica, el resultado en el estadio de La Cerámica fue contundente. Y el equipo, aunque dio mejor imagen, defendió muy mal a balón parado. En el primer gol falló Inganson, rompiendo el fuera de juego, y el segundo llegó tras un saque de esquina que terminó mandando prácticamente sólo Álvaro al fondo de la meta defendida por Ochoa.

Los rojiblancos deben seguir ensayando más las jugadas a balón parado para mejorar su malos números. Pero no solo eso, también el acierto de cara a portería. El Granada CF no hizo ningún tiro a puerta contra el Villarreal, dato que hace más difícil lograr una victoria. Y no ha sido el único partido que le ha sucedido esto. Ahora mismo, el corte del descenso lo marca el Leganés, con +8 puntos sobre los nazaríes, que deben mejorar muchísimo en varios aspectos.

Aún faltan refuerzos

Ya quedan las últimas 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes de invierno y el Granada CF aún trabaja de cara a que se produzcan nuevas entradas y salidas para terminar de cerrar esta plantilla, donde el día de ayer debutó otro canterano. En este caso fue el central Hongla y repitió Aly Mallé en el once inicial, donde a día de hoy parece estar por delante de Atzili y el propio Cuenca. El fichaje estrella, Adrián Ramos, poco pudo hacer en ataque.

La dirección deportiva espera que los refuerzos que aún quedan por llegar, un lateral zurdo, un centrocampista de corte defensivo y otro para la banda mejoren sustancialmente la plantilla. Aún quedan por trabajar muchos aspectos para que en esta segunda vuelta el Granada haga un cambio radical y mejore muchísimo sus números para regalarle a su afición otro año en la élite del fútbol español. Empresa cada vez más complicada.