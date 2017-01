Bueno y Tito salen del Granada con destino Leganés

Google Plus

Alberto Bueno | Foto: Antonio L. Juárez

Tito, cedido al Leganés hasta final de temporada. | Foto: Antonio L. Juárez

Como ya viene es habitual, el Granada Club de Fútbol está siendo uno de los grandes amenizadores del cierre del mercado invernal de fichajes. En este último día de movimientos, las primeras operaciones ejecutadas por el club rojiblanco han sido las salidas de Alberto Bueno y Roberto Román Trigueros ‘Tito’. Curiosamente, ambos jugadores compartirán ahora equipo en un rival directo en la lucha por la permanencia para los nazaríes: el Club Deportivo Leganés.

Bueno se despide de Granada tras disputar un total 735 minutos repartidos en 15 encuentros y con el bagaje de un gol y dos asistencias. El madrileño llegó en verano apadrinado por Paco Jémez, quién lo hiciera triunfar en el Rayo Vallecano y con el que esperaba recuperar el nivel perdido en el FC Porto. Bueno arrancó bien la temporada, marcando en el Benito Villamarín, ante el Betis, su único tanto con la rojiblanca. Posteriormente se vio relegado a la suplencia, sin llegar a encontrar un hueco en el once titular. La marcha de Jémez y la llegada de Lucas Alcaraz no hizo sino empeorar su situación, terminando por no ser convocado en algunas ocasiones. El delantero regresa ahora a Porto para recalar posteriormente en el Leganés.

Tito, en un entrenamiento con el Granada. | Foto: Antonio L. Juárez

El caso de Tito ha sido similar al de Bueno. El lateral derecho llegó en propiedad como una de las apuestas de Jémez. Junto a él se había convertido en un peso pesado en el vestuario rayista y pretendía serlo también en Granada. El técnico canario le dio su confianza en el inicio liguero, añadiéndose la lesión de Dimitri Foulquier. Sin embargo, Tito fue perdiendo protagonismo y con Lucas Alcaraz dejó de tener presencia en los onces e, incluso, en las convocatorias. Su saldo es el de 998 minutos disputas en 12 encuentros. El jugador se marcha cedido al CD Leganés con una opción de compra al final de la temporada.