Héctor: "Vamos a sacar esto adelante"

Foto: Antonio L. Juárez

Héctor ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Granada Club de Fútbol. El jugador viene cedido por la Real Sociedad y estará a disposición de Lucas Alcaraz hasta final de temporada. Del tal forma, el lateral sustituye a Gabriel Silva, completando así el hueco que dejó en esa posición.

Al ser preguntado por sus cualidades, el lateral izquierdo explicó que es un jugador que "primeramente defiende y se incorpora con facilidad al ataque". Además, se considera un jugador "rápido, veloz y dispuesto a darlo todo por mis compañeros". Además, el jugador comentó que la llamada del Granada le motivó mucho para venir, añadiendo que "me han acogido muy bien. Creo que esto lo vamos a sacar adelante con compromiso, y que el Granada y la ciudad merece tener a su equipo en Primera División".

El jugador también fue preguntado por los fallos del equipo en las últimas jornadas, donde Héctor dijo que solo vio un poco del partido ante el Villarreal, aunque piensa que el pasado debe quedar atrás y que "con la llegada de los nuevos, con trabajo, esfuerzo y sacrificio vamos a sacar esto adelante".

Foto: Antonio L Juárez

Es una realidad que el Granada y la Real Sociedad, equipo que tiene en propiedad al jugador, viven dos situaciones muy distintas en la clasificación. Héctor dijo muy confiado lo siguiente acerca de dicha situación: "No me asusta la situación. Sabía la situación en la que estaba yo en la Real Sociedad y que el Granada estaba peleando por no descender, y para mí es una motivación como futbolista venir aquí, demostrar el jugador que soy y creo que en Granada voy a poder demostrarlo porque esta ciudad merece a un equipo en Primera División".

Héctor deberá luchar la titularidad con un Tabanou que no acaba de convencer con su juego, ya que es un jugador muy irregular. Habrá que ver su implicación y su trabajo y quizás pueda debutar ante Las Palmas en el próximo compromiso liguero.