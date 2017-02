Torralbo: "En esta situación no era fácil convencer a un jugador"

Google Plus

Javier Torralbo 'Piru', director deportivo del Granada CF. Foto: Antonio L. Juárez.

El director deportivo del Granada CF, Javier Torralbo 'Piru' compareció en rueda de prensa tras el cierre del mercado de fichajes invernal y después de la presentación del portero Rui Silva y del lateral Héctor Hernández. El madrileño habló sobre las dificultades del mercado de invierno y señaló que en la situación en la que está el Granada CF "no era fácil convencer a un jugador. "Sacar ocho jugadores y traer seis es un buen trabajo. Con lo hecho cumplimos el objetivo", ha indicado Piru. El director deportivo cree que "con los refuerzos, la ilusión y el trabajo" intentarán "cumplir el objetivo", la permanencia en Primera División.

Sobre el fichaje frustrado de El Zhar, que al final ha fichado por el Leganés, Piru ha comentado que todo "estaba encaminado y prácticamente cerrado". "Recibí un mensaje por la tarde, a las 18:30 horas, ya con los billetes comprados, en el que el jugador me dice que lo siente pero que se va al Leganés. Tendrá sus motivos", ha relatado Piru.

Una vez descartado El Zhar, el Granada CF decidió no fichar a otro jugador para esta posición por los siguientes motivos que ha explicado Piru: ""Con la aparición de Aly Mallé y el regreso de Carcela de la Copa de África entendíamos que de fichar algo, debía mejorar mucho lo que hay. Nada en el mercado lo hacía".

Para el director deportivo del conjunto granadino, quizá "ha faltado algún jugador más" pero no lo han encontrado en el mercado y ha preferido no fichar a nadie si no iba "a sumar".

Sobre los jugadores que abandonaron el Granada CF en el último día del mercado invernal - Tito, Alberto Bueno y Javi Márquez, Piru ha comentado que a futbolistas "que no van a tener participación lo mejor es darles salida"

El madrileño ha asegurado que entiende el enfado de la afición porque "cuando el equipo no gana lo normal es que la afición no esté contenta". Y asume su parte de responsabilidad, pero cree que "con los resfuerzos, la ilusión y el trabajo" intentarán "cumplir el objetivo".