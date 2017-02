Carcela: "El lunes comienza una nueva vida"

Carcela durante la rueda de prensa de este mediodía (Foto: Antonio L. Juárez).

El extremo marroquí, Mehdi Carcela, ha pasado por rueda de prensa después de volver de la Copa de África para analizar la actualidad del Granada CF de cara al encuentro del lunes contra la UD Las Palmas.

Carcela ha explicado que para él ha sido especialmente difícil ver el rumbo del equipo las últimas semanas por el hecho de estar lejos. “Ha sido difícil para nosotros, para la afición y para mí en especial verlo desde África ha sido complicado”.

“Ha habido buenos refuerzos, creo que tenemos equipo para quedarnos en Primera división. Es difícil para nosotros pero creo que hay equipo para conseguir la permanencia”, ha subrayado.

Sobre el ambiente del vestuario ha dicho lo siguiente. “Sigo confiando en el equipo. El lunes comienza una nueva vida, esperamos que el comienzo de una nueva racha de victorias. Necesitamos a nuestro afición más que nunca y vamos a poner todo de nuestra parte para conseguirlo”.

“Nos ha faltado un poco de concentración de cara a gol, igual un aporte ofensivo, pero con los nuevos refuerzos tenemos armas para mejorar y conseguirlo”, ha afirmado a la hora de hacer autocrítica.

El marroquí ha confesado que está acostumbrada a soportar la presión. “Es algo que me motiva. Yo no me meto presión pero he vivido situaciones de mucha presión en el Benfica o en el Standard de Lieja. En el Benfica había situaciones realmente incendiarias y estoy acostumbrado”.

El extremo ha finalizado con una valoración del rival, Las Palmas. “Creo que hay que probarlo en el terreno de juego. Yo miro a mi equipo, tengo confianza en los míos, más ahora con los refuerzos. No sé si son grandes jugadores los de Las Palmas porque no lo sigo mucho, prefiero centrarme en nosotros y con el apoyo de la afición podemos conseguirlo”.