Un Granada CF al completo con la única ausencia de Wakaso

El Granada CF afronta esta jornada un nuevo partido de Liga con una circunstancia que no se daba desde hacía bastante tiempo: el entrenador Lucas Alcaraz va a tener disponibles a todos los jugadores, a excepción del último fichaje, Wakaso, única ausencia ya que aún no he llegado a Granada por encontrarse en la Copa de África con su selección. Ningún jugador será baja ni por sanción ni por lesión en el trascendental partido contra la UD Las Palmas, en el que el Granada CF comienza "una nueva vida", como catalogó el extremo marroquí Mehdi Carcela, recién incorporado al equipo tras su paso por la Copa de África.

El técnico Lucas Alcaraz recupera para este partido a dos piezas importantes en su esquema para la zona medular tras cumplir ambos sus respectivos partidos de sanción. Se trata de Uche Agbo y Andreas Pereira. El nigeriano ha estado ausente en los dos últimos partidos, tras ser expulsado en el encuentro contra Osasuna con roja directa, mientras que el belga de origen brasileño se perdió por acumulación de amarillas el partido anterior contra el Espanyol. Los dos futbolistas han sido fijos en el once titular con Alcaraz, así que todo apunta a que recuperarán su puesto.

Los problemas físicos tampoco serán impedimento para que ningún jugador pueda participar en el partido contra Las Palmas ya que nadie sufre ninguno. La enfermería del Granada CF se ha vaciado esta semana con la recuperación de Isaac Cuenca y de Panagiotis Kone. El centrocampista, incorporado en este mercado invernal, llegó con algunas molestias musculares que le impidieron entrenar anteriormente con el grupo. Esta semana, Kone ya se ha ejercitado con sus compañeros y podría entrar en la convocatoria para el partido contra el conjunto amarillo.

El once que presente el Granada CF en el partido contra Las Palmas tiene varias dudas, ya que Alcaraz tiene varias opciones en todas las posiciones. Pero uno de los puestos fijos será la portería, que volverá a ocupar el mexicano Guillermo Ochoa. El Granada CF ha incorporado en este mercado invernal a Rui Silva, pero el joven portugués llega más como una opción de futuro, de momento. Ochoa, pese a no haber ofrecido un buen nivel en algunos partidos, ha mejorado con el paso de los partidos y ha realizado en muchas ocasiones paradas 'salvadoras' para el equipo nazarí.

En la línea defensiva, que ha variado mucho a lo largo de la temporada, Alcaraz podría repetir con los centrales Saunier e Ingason. El francés es un fijo para el granadino desde su llegada al banquillo, pues solo se ha perdido varias encuentros debido a una lesión. Ingason, fichado en el mercado invernal, ha sido titular en los dos encuentros anteriores y lo más probable es que vuelva a serlo. En los laterales, si Alcaraz opta por la defensa de cuatro jugadores contra la UD Las Palmas, jugarán probablemente Foulquier y Héctor Hernández. El francés es el preferido para esta posición para el míster, pero es que además es el único que se ha quedado en la plantilla para ese puesto tras la salida de Tito. El recién llegado Héctor podría debutar, ya que no se espera que Alcaraz opte por Tabanou ya que no ha ofrecido un buen nivel en los partidos que ha jugado.

A Uche y Pereira como mediapunta se unirá en la medular Sergi Samper, titular en los últimos encuentros y uno de los pocos jugadores que ha dejado buenas sensaciones en lo que va de temporada. Para los extremos, Alcaraz tiene varias opciones. La duda principal está en si el granadino sigue apostando por el joven Aly Mallé, una de las pocas notas positivas de los dos últimos partidos, o se decanta por Mehdi Carcela, ya de vuelta. Pero también cabe la posibilidad de que actúen juntos y no lo hagan otros jugadores como Cuenca o Boga, ya que Carcela puede actuar en ambas bandas, si bien su preferida es la derecha.

La referencia en el ataque podría volver a ser Adrián Ramos, que es la gran esperanza para el equipo nazarí. Pero para conseguir goles necesita que sus compañeros le sirvan balones y no se sienta tan solo como en el partido de su debut en Villarreal, donde no dispuso de ocasiones por ese motivo principalmente. Aunque también están las opciones de Kravets y Ponce.

Alcaraz debe elegir a los once 'guerreros' que luchen para comenzar a enmendar una situación que se ha torcido mucho. El equipo es colista y está a ocho puntos de la salvación. Ya no le vale otra cosa que no sea ganar. Vencer a Las Palmas es el paso necesario para poder seguir creyendo que sí se puede y continuar de lleno en la batalla por la salvación.