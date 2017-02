Alcaraz: "Por fin en el campo se percibe lo que pretendemos"

Google Plus

Lucas Alcaraz en la banda de Los Cármenes durante el partido contra Las Palmas. Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, se ha marchado satisfecho tras la victoria de su equipo sobre la UD Las Palmas, la segunda que consigue en la presente temporada. El técnico granadino ha indicado que "por fin" se ha podido "percibir en el campo" lo que pretenden. Para Alcaraz, la clave ha sido "la intensidad", lo que le ha permitido "tener el partido" donde querían y que todo saliera "bien".

Los jugadores han dado en este partido el paso adelante que el míster pretendía. Alcaraz ha indicado que en anteriores ocasiones no se había dado porque en muchos partidos "no habían sabido entrar en los partidos". "Ante un equipo complicado, que mira hacia arriba en la tabla y teniendo en cuenta la situació en la que estamos, era difícil de afrontar", ha indicado.

Alcaraz ha recordado que la plantilla ha tenido problemas, sobre todo en enero, con varios jugadores lesionados y otros que se han marchado a la Copa de África. "Son circunstancias que nos han perjudicado. Somos los que somos y vamos adelante. El camino es el de hoy", ha señalado.

El granadino cree que el Granada CF ha ganado "por méritos propios" este partido a Las Palmas y que ahora debe continuar así y no caer en ningún estado de euforia. "Cuando ganamos al Sevilla, después con el Málaga ya estuvimos menos bien. Así que no tenemos que perder ni un segundo que no sea pensar en el partido del lunes contra el Eibar", ha apuntado.

"El público ha estado perfecto, pero no sólo hoy, en todos los partidos"

Alcaraz ha comentado que el público ha estado "perfecto" pero no en este partido, sino "en todos". El míster ha recordado que esta tempora han apoyado con recibimientos y mosaicos incluso estando "cabreados" por la situación del equipo. "Han estado bien siempre", ha insistido.

Cuestionado por las ocasiones que ha generado Jesé y que han puesto en peligro a su equipo, Alcaraz ha comentado que el Granada CF ha tenido las suyas. "Las Palmas tiene jugadores y un equipo que mira hacia arriba y nosotros hemos hecho el partido que queríamos hacer. Es para estar contentos y mirar con mala leche, en el buen sentido de la palabra, el partido del Eibar", ha indicado.