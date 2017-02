Creer para ganar

Google Plus

El Granada CF se llevó una sufrida victoria ante la UD Las Palmas | Foto: Antonio L Juárez.

Un lunes es más lunes para el aficionado nazarí cuando juega el Granada CF. Puede suponer un aparente motivo de felicidad el ver a tu equipo jugar, pero no lo es cuando solo ha conocido la victoria una vez en innumerables meses. Te diriges al estadio. Hace frío. Miras al electrónico que reluce en la oscura noche y lees el nombre de tu rival, unos canarios en racha que han sido noticia por sus incorporaciones mientras tú, rojiblanco, has esperado un largo enero esperando que cayeran incorporaciones del cielo. Pesimismo en vena cuando todos los conflictos se vienen a la mente del socio que entra al Nuevo Los Cármenes.

Digna de estudio es la inescrutable fuerza interior que mueve a dicha persona a que nazca un optimismo inesperado con el aire del colegiado introducido por su silbato; porque la noche de ayer no iba a ser otra debacle. Tú, rojiblanco, sabes que no va a serlo cuando en cada balón se llega al límite desde el primer instante. Cuando tu equipo empuja en diez minutos lo que no ha hecho en la temporada. Cuando tu entrenador se arriesga y salen las cosas bien. Cuando la garra de tu equipo te provoca una amnesia que borra íntegramente las contrariedades.

El éxtasis lo experimentas cuando el esférico limpia las redes, tan necesitadas de gol. Al unísono, un solo golpe logra levantar a las diecinueve mil almas que acuden a ser testigos de un nuevo capítulo de la eterna lucha. Cuesta creer que tus hombres sean superiores, pero más dificultoso se hace cuando los minutos van depurándose y la estabilidad se ha conseguido.

No solo es una victoria. Involuntariamente se ha exteriorizado la clave tan perseguida. No es nítido su nombre, pero muchos salían ayer de los Cármenes con pizcas de esperanza. Algunos confían que esté en la comunión entre equipo y afición. Puede que se llame intensidad o desgaste. Actitud. Quizás se resuma en creer.