Alcaraz: "Hemos devuelto la ilusión a la afición"

Lucas Alcaraz en la sala de prensa de Los Cármenes tras el partido. Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Betis, que ha finalizado con una goleada por 4-1 de los rojiblancos, que el equipo ha "devuelto la ilusión a la afición" con este encuentro en el que ha puesto "mucha intensidad" y "derroche". El míster ha destacado que cada partido se juega "en un contexto" y este contra el Betis ha sido "en una semana difícil" tras la dura derrota sufrida en Ipurúa.

Cuestionado sobre cuál puede ser el motivo por el que el Granada CF cambia tanto su imagen de un partido a otro, Alcaraz ha indicado que se debe a que "es un equipo muy joven" y ha abogado por "alcanzar la regularidad". "Estamos contentos por el derroche, pero no hay que olvidar que estamos ahí y que seguimos en la pelea por la permanencia", ha apuntado.

El míster granadino ha lamentado el poco tiempo que tiene su equipo para preparar "tres partidos en dos semanas" y ha indicado que descansa "menos que ninguno de los equipos de la parte baja".

Sobre el esquema de juego, ha indicado que su equipo se siente "cómodo" con tres defensas centrales atrás "para presionar", lo que les va "bien".

El Granada CF ha tenido tres cambios en el once con respecto a encuentros anteriores: Héctor, Hongla y Wakaso. Cuestionado por la actuación de esos jugadores, el míster ha comentado que Héctor ya estaba para jugar, pero no en el encuentro anterior porque "no tenía ritmo". "Mientras las piernas le han aguantado ha estado a un nivel alto". De Hongla ha dicho que confiaba en el chaval porque considera que tiene "condiciones y desparpajo suficiente para jugar en Primera", mientras que de Wakaso ha señalado que "ha estado bien".

Losr rojiblancos con esta victoria meten ahora presión a sus rivales directos, lo que pretendían, según ha dicho el míster granadino, quien ha lamentado también la expulsión de Andreas Pereira ya que es uno de los jugadores que "puede aguantar tres partidos en seis días".