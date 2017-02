Jornada redonda para el Granada CF

Google Plus

Jornada redonda para los rojiblancos. Foto: Antonio L. Juárez

La decimotercera jornada ha sido redonda para los intereses del conjunto rojiblanco ya que ha sido el único equipo de la zona baja que ha sacado los tres puntos. Esto hace que la salvación esté a sólo dos puntos y la afición, poco a poco, vuelva a creer en esa salvación que parecía imposible.

Con la aplastante victoria al Betis en el derbi andaluz, los hombres de Lucas Alcaraz abrían una jornada que acabaría siendo redonda para los intereses granadinos,pues empieza a depender de ellos mismos la salvación y dejan a más de seis puntos a Osasuna, que cierra la clasificación.

Todos perdieron menos el Valencia, que remonta el vuelo

A excepción del Valencia, que ganó por dos tantos al Athletic (próximo rival de los nazaríes), todos los equipos han salido derrotados. El Deportivo perdía en los últimos minutos frente al Alavés, un Alavés que suma ya 30 puntos y un Depor que empieza a complicarse tras sumar dos puntos en los últimos cinco partidos. Osasuna perdía en su visita a Balaídos, donde salió derrotado por tres tantos a cero. El Sporting recibía al Atleti en el Molinón, pero Gameiro no perdonó en su visita y dio una plácida victoria a los colchoneros con un hat-trick logrado en pocos minutos. El Leganés llegó a empatar en el Camp Nou, pero un penalti sobre Neymar al final del partido dejó los tres puntos en Barcelona ya que Messi no perdonó desde los once metros.

Ilusión con los fichajes

La ilusión fue real entre los aficionados rojiblancos en el partido contra el Betis en el que los fichajes demostraron que venían a dejarselo todo por evitar el descenso. Héctor, sólido en defensa y magistral en ataque sirvió en bandeja el primer tanto de Ramos con la elástica rojiblanca. Wakaso formó dupla con Uche en el centro del campo y se vació hasta que fue sustituído por Samper. Fue el que asistió a Carcela para que abriese el marcador. Por último, el hombre estrella, Adrián Ramos, que anotó un doblete e hizo vibrar a la afición ante su fútbol.

La clasificación por la zona baja queda así:

Deportivo 19

Leganés 18

Sporting 16

Granada 16

Osasuna 10