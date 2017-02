Javier Torralbo 'Piru' se despide del Granada CF

Google Plus

Javier Torralbo en una rueda de prensa. Foto: Antonio L Juárez

El hasta ahora director deportivo del Granada CF, Javier Torralbo Piru, ha querido despedirse del club granadino y de toda su afición, tras nueves meses en el cargo, a través de una carta que la entidad ha hecho pública. El mensaje de la misiva es el siguiente:

"He de reconocer que el domingo fue quizás uno de mis mejores días en Granada. Lo fue por esa fantástica victoria ante el Real Betis del viernes; y lo fue también porque sentí que por primera vez disfrutaba del tiempo con mi familia de forma plena, gracias al efecto balsámico de aquel resultado. Pero así es el fútbol.

Este lunes finaliza mi etapa como director deportivo del Granada CF. Han sido nueve meses complicadísimos y sufridos. Trabajados cada semana y cada día con la mayor entrega y preocupación de las que soy capaz. Una labor realizada con honestidad y en compañía de un gran equipo de colaboradores. A ellos debo dar las gracias en primer lugar por su soporte constante y su dedicación infinita.

Agradezco a John Jiang que apostara por mí para capitanear la Dirección Deportiva de su ambicioso proyecto para el club. Así mismo, a Sergi Vieta por su consejo cuando lo necesité. También a Lucas Alcaraz, por el respeto y el afecto mutuo que nos profesamos desde el primer día. Ha sido un honor trabajar para el Granada CF.

No me olvido tampoco de los medios de comunicación, de aquellos periodistas que conocí durante este periplo. A ellos mi reconocimiento por el trato profesional y ponderado que me dispensaron.

Por último, quería dar las gracias a toda la afición rojiblanca. La he visto, sentido y escuchado en cada partido en casa. De verdad considero que tiene algo muy especial. Con su apoyo, los refuerzos, la ilusión y el trabajo estoy convencido de que el equipo conseguirá el objetivo marcado.

Allá donde me lleve el fútbol sepan todos que viaja un corazón teñido de rojiblanco. Me llevo conmigo el cariño de mucha gente y el recuerdo de haber vivido en una maravillosa ciudad. Mucha suerte. Hasta siempre.

Javier Torralbo."