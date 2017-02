El Comité de Apelación retira a Pereira la sanción de dos partidos

Google Plus

Andreas Pereira no se perderá ningún partido tras su expulsión contra el Betis. Foto: Antonio L. Juárez.

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aceptado el recurso presentado por el Granada CF contra la sanción de dos partidos sobre el centrocampista Andreas Pereira, quien fue expulsado con tarjeta roja directa en el último partido de Liga contra el Real Betis, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes.

El Comité de Competición había impuesto esa sanción a Pereira de dos partidos y una multa de 600 euros por entender que cometió "una falta de violencia en el juego" en el partido contra el Betis, "por empujar a un adversario y dirigirse a él a viva voz originando con ello un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos", como recogió el colegiado en el acta del encuentro.

El Granada CF no estaba de acuerdo con esa sanción ni tampoco el jugador, que esta misma mañana aseguraba en rueda de prensa que él no había hecho "nada" y que "el vídeo está ahí" para demostrarlo y "se ve claramente". Pereira tenía la esperanza de que Apelación le redujera la sanción, creía que le iban a quitar un partido, pero finalmente se ha encontrado con que no es sancionado con ningún partido y simplemente se queda con una amonestación y una multa de 180 euros, según ha informado el club granadino.

Con esta decisión, Pereira podrá jugar el próximo partido contra el Athletic Club de Bilbao en el estadio de San Mamés, este domingo. Alcaraz lamentó tras el partido contra el Betis que perder al jugador belga era una baja importante porque es un futbolista que "puede aguantar tres partidos en seis días", a lo que ahora se enfrenta el Granada CF. El belga de origen brasileño, un fijo en el once del equipo granadino, podrá ayudar al equipo en San Mamés en un partido importante en el que los rojiblancos buscarán la primera victoria fuera de casa de la temporada.