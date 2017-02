El Athletic espera al Granada con un historial favorable

Google Plus

Carcela durante el partido Granada CF - Athletic Club de la primera vuelta. Foto: Antonio L Juárez

Con vistas a un enfrentamiento entre dos equipos, una de las referencias más habituales son los choques anteriores. Atendiendo a la historia, el Athletic Club de Bilbao es favorito, sobre todo por el factor casa: el Granada es el equipo que más dificultad tiene lejos de los Cármenes. Veinticuatro victorias para los leones, once triunfos para los granadinos y once empates componen el historial de los dos conjuntos. Los rojiblancos pueden estar esperanzados si no echan la vista muy atrás. La situación de ambos equipos es completamente similar. Dos victorias y tres derrotas amparan tanto a Valverde como a Alcaraz. Sin embargo, las aspiraciones son dispares.

El Athletic ha entrado vertiginosamente en una línea pesimista. Desde la derrota en la eliminatoria copera ante el Barcelona, donde en la ida Valverde y sus hombres mostraron un fútbol merecedor de elogios, los resultados no han acompañado. Dos triunfos y tres derrotas alejan a un Athletic que sueña con llevar de nuevo la competición europea a ''La Catedral'', cuyos aficionados han sufrido recientemente una dolorosa eliminación ante el Apoel.

Mismos resultados ha logrado el Granada en sus últimos partidos. Aún así, la connotación de la victoria en los nazaríes provoca un optimismo inmensamente superior. Los tres puntos conseguidos ante Las Palmas y los mismos ante el Real Betis, conjugado con los pinchazos de los equipos de la zona baja, han derivado en una ilusión que ayuda a enfrentar los próximos enfrentamientos.

La victoria más abultada para los granadinos se produjo en el año 1972. En aquella temporada, la mejor del Granada en su historia, disponían de hombres como Barrios, Lasa o el pichichi Porta. Un Los Cármenes abarrotado fue testigo de un contundente cinco a uno que fue calificado por la prensa granadina de ''histórico''. Por su parte, hace poco más de tres años el Athletic le endosó un cuatro a cero con un hat trick de Aritz Aduriz acompañado de un tanto de Gurpegi.

La victoria fuera de casa es la asignatura pendiente del Granada. Los motivos para creer se desvanecen al pensar en la calidad que los leones disponen en todas sus líneas. De todas formas, dejando a un lado el mundo de la estadística, depende de los propios rojiblancos emular el buen fútbol exhibido ante el Betis para llevarse una nueva victoria.