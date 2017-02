Alcaraz: "Tenemos que intentar que los partidos de fuera o casa sean más similares"

Lucas Alcaraz en rueda de prensa. Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, ha comparecido en la habitual rueda de prensa previa a un partido, esta vez antes de que su plantilla ponga rumbo a Bilbao para medirse al Athletic Club este domingo. El técnico granadino ha destacado que su equipo tiene que "intentar que los partidos de fuera o de casa sean más similares" en cuanto a "rendimiento e intensidad", ya que hasta ahora " no se han parecido", pues ha cambiado bastante la imagen de unos a otros. El gran reto que tiene por delante es ganar fuera de casa, algo que todavía no ha conseguido en la presente temporada.

Para Alcaraz, el Granada CF tiene que "reforzar la intención de las cosas" y los jugadores "tienen que ser válidos, aportar" y "estar convencidos con el equipo". El míster considera que es "un reto de todo el mundo" y, por desgracia, su equipo no ha conseguido aún "nada", aunque sí que "la imagen y determinadas sensaciones se han reforzado bastante". El granadino ha comentado que en el fútbol "las cosas no se convalidan, se revalidan" y por eso su equipo se tiene que "retar en revalidar eso", primeramente "hacerlo fuera de casa", donde todavía no lo ha conseguido, y después "seguir revalidando en casa".

La próxima oportunidad para revalidar esa buena imagen que ofreció en el último partido contra el Betis la tiene este domingo en San Mamés, contra un Athletic que llega tras haber sido eliminado de la Europa League esta semana. Alcaraz ha indicado que "nadie sabe" si va a afectar esta circunstancia al equipo vasco.

"No me parece que estemos en las mismas condiciones que el resto"

El míster granadino sí ha comentado que no le parece "justo" el hecho de que el Granada CF juegue tres partidos en seis días, algo que no le sucede al resto de rivales directos en la lucha por la permanencia: "Jugamos contra Alavés y Leganés con 24 horas menos que ellos. Y si hablamos de días, el miércoles jugamos un partido y el sábado otro. Tenemos que pelear contra eso. No me parece que estemos en las mismas condiciones que el resto”, ha criticado.

Por ese motivo, se prevé que realice rotaciones en el equipo. Alcaraz ha dicho que esta es una semana en la que va a necesitar "a todo el mundo" y que no sabe cuántos jugadores va a utilizar. "El domingo vamos a necesitar de los jugadores, el miércoles del ambiente y del convencimiento de todo el mundo. Va a ser muy importante la semana”, ha indicado.

"Nosotros también tenemos bajas: la del máximo goleador y la del mejor defensa de las últimas semanas"

El Athletic llega con bajas importantes a este partido como las de Aduriz y Raúl García y sobre ellas, Alcaraz ha comentado que las características que tienen estos futbolistas "marcan mucho" para "cómo desarrolla el juego" el equipo vasco, pero ha señalado que el Granada CF también tiene bajas: "la del máximo goleador y la del mejor defensa en las últimas semanas". "A estas alturas, las bajas son normales y es cierto que cambia la fisonomía. Pero el juego del Athletic va a ser parecido. Jugarán con jugadores rápidos y con menos capacidad de juego aéreo”, ha apuntado Alcaraz.