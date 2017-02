El Granada repite once por primera vez

Foto: Athletic Club

El Granada CF ha vuelto a mostrarse falto de intensidad en la derrota ante el Athletic en San Mamés por 3-1. Un aspecto extraño si observamos la alineación del encuentro ante el Betis y la de hoy. La misma. Alcaraz repitió once tras el éxito de la jornada pasada en la goleada más abultada del equipo andaluz en la presente temporada. En este caso, la formación no estuvo a la altura del partido y los vascos, sin realizar un partido excelente, pasaron por encima de los nazaríes aprovechando los errores de la zaga andaluza.

La Torre de Babel no estuvo engrasada

La peculiaridad de las alineaciones volvió a estar en la del Granada. Como en la jornada anterior, Alcaraz alineó a once jugadores de once nacionalidades distintas. La confianza en ellos era clara debido a la goleada cosechada ante el Real Betis en Los Cármenes. Pero hay un aspecto evidente en este conjunto granadino, fuera de casa no funciona. Y no es eso lo más preocupante. Las cosas pueden salir bien o mal, pero la intensidad, el trabajo y la entrega son innegociables en Primera División. La falta de comunicación entre los diferentes integrantes del once provocó, por ejemplo, la cesión del segundo gol del Athletic.

Sevilla y Athletic, únicos equipos sin repetir once

El Granada era, hasta el día de hoy, uno de los tres equipos que no había repetido alineación en lo que va de campeonato. Solo Sevilla y Athletic continúan sin alinear el mismo once dos veces este curso. Un aspecto que habla muy bien de Sampaoli y de Valverde para que las cosas funcionen con cualquier integrante de la plantilla. Una excelente manera de tener enchufado a cualquier miembro del equipo y una dosis de confianza para todos. Lucas Alcaraz, tras el desastre de hoy, parece que tendrá que volver a inventar un nuevo once para la final del miércoles. Veremos como se las arregla el técnico andaluz.