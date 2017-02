Alcaraz: "Tenemos que matarnos en el campo hasta que nos duren las fuerzas"

Google Plus

Alcaraz tiene que decidir qué esquema y qué jugadores jugarán contra el Alavés. Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, ha destacado en la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés de este miércoles que a su equipo no le faltará actitud para buscar la victoria desde el primer minuto del partido. "Ahora mismo, respetando al rival, tenemos que matarnos en el campo hasta que nos duren las fuerzas", ha dicho con contundencia durante su comparecencia, publicada en la web del club.

El míster granadino ha destacado que el Granada CF está "preparado para cualquier tipo de partido" siempre que desarrolle lo que tiene en mente y ha resaltado también que van a ir a por el partido "desde el minuto uno". "Estoy convencido de que no vamos a fallar a nuestra gente", ha apuntado.

El técnico ha indicado que "cada hora" va a ser "importante" cuando "hay tan pocas horas" entre un partido y otro. "El equipo desarrolló muchas energías, otra cosa es el acierto, pero el equipo corrió", ha comentado sobre el último partido disputado el domingo en San Mamés. Alcaraz no vio "problema de actitud" en ese encuentro porque "hasta el tercer gol el partido casi se juega en campo de ellos". El míster ha indicado que su plantilla se tiene que centrar en lo que tiene "por delante" y no en lo sucedido en ese encuentro.

El granadino no ha dado pistas sobre si hará o no rotaciones en este partido, pues tendrá que ver "qué gente está más recuperada" tras el encuentro del domingo contra el Athletic y, a partir de ahí, tomará las decisiones sobre qué futbolistas jugarán de inicio contra el Alavés. La convocatoria del partido no la dará hasta el mismo miércoles por la mañana, mientras que el último entrenamiento del equipo será este martes por la tarde en Los Cármenes, a puerta cerrada.

"Las cuentas son ganar mañana"

Alcaraz ha reconocido que no hace ningunas cuentas para lograr la permanencia y ha indicado que "las cuentas son ganar mañana" y es la única que puede hacer, sin pensar en lo que pueda suceder en el otro importante partido del sábado contra un rival directo, el Leganés.