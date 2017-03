CD Leganés - Granada CF: la permanencia se decide en Butarque

Google Plus

Damas y caballeros, pasen y vean porque el espectáculo está asegurado. No tanto por fútbol, sino por la emoción, porque en la mañana del sábado 3 de marzo en un pequeño municipio de la capital española se decidirán algo más que tres puntos. La permanencia se juega en Butarque entre dos equipos separados por tan solo dos puntos en la tabla. El que pierda, al hoyo. El que gane, dejará muy tocado al otro, mientras que si empatan, se mantendrán las distancias y el descenso seguirá al rojo vivo. CD Leganés y Granada CF, luchan por la batalla definitiva.

Con el agua al cuello

Así llega el CD Leganés a esta cita contra el Granada CF. Tras once jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, el conjunto entrenado por Garitano consiguió vencer al Deportivo de la Coruña hace dos jornadas en Butarque, por 4-0, con el que pudo respirar y salir del coma en el que se encontraba. Sin embargo, la derrota en Mestalla ante el Valencia, unido al triunfo conseguido por el Granada ante el Deportivo Alavés, han hecho que el descenso se haya apretado hasta los dos puntos de ventaja.

Garitano llega con bajas importantes al partido, destacando la de Tito y Bueno, por la famosa "cláusula del miedo" Llegan con bajas muy sensibles a esta cita. Alberto Martín expulsado en Mestalla no podrá estar, al igual que los lesionados de larga duración Serantes, Robert Ibáñez, Timor y Koné. Además Tito y Alberto Bueno no podrán jugar debido a la famosa "clásula del miedo" impuesta por el club rojiblanco. Sí que podrá estar, sin que existan cláusulas de por medio, el mediocentro Rubén Pérez, con pasado nazarí, que vio la quinta amarilla ante el Valencia pero Competición ha decidido retirársela. Así pues Garitano tendrá que armar un once de garantías para preparar la "final" ante el equipo andaluz, como bien indicaba el portero Herrerín en rueda de prensa esta semana.

La actitud de casa, trasladarla a Butarque

En el equipo andaluz, la moral es bien distinta. Hace aproximadamente un mes, se encontraban a ocho puntos de la salvación. Ahora, si consiguen la victoria ante el Leganés, saldrían del descenso. El nivel de calidad e implicación de los fichajes invernales (Adrián Ramos, Héctor, Wakaso...) han servido para ganar tres partidos consecutivos en casa y tocar con la punta de los dedos la permanencia. Pero se resalta la palabra "casa", porque lejos de Los Cármenes, la situación es bien distinta.

El Granada no ha vencido todavía fuera de casa en la presente Liga, y en Butarque, se le presenta la mejor oportunidad para hacerlo En esta Liga aun no ha conseguido vencer fuera de casa, y, además, en los últimos tres encuentros la actitud ha dejado bastante que desear, llegando a perder por 4-0 ante el Eibar y 3-1 ante el Athletic Club. Primordial, por tanto, trasladar la buena imagen y el compromiso mostrado en Los Cármenes a Butarque. Lucas Alcaraz también llega con bajas importantes. Gastón Silva y Uche, por sanción no podrán estar. Por lesión se han caido de la lista Saunier, Foulquier y Kravets. Dependen de sí mismos, los rojiblancos, para salvar la categoría, como bien ha indicado el técnico granadino en la rueda de prensa previa al encuentro: "Nadie pensaba que íbamos a tener el reto de depender de nosotros”.

Poco historial de enfrentamientos

En el campeonato liguero solo se han visto las caras una vez, y fue en la primera vuelta de esta Liga. Los madrileños vencieron en Los Cármenes por 0-1 con gol de Szymanowski, el que supuso el primer partido post-Paco Jémez. Antes, los dos equipos se habían cruzado en los 1/16 de final de la Copa del Rey, pasando de ronda el Granada CF al levantar el 2-1 en la ida.

Convocatorias

CD Leganés: Sin confirmar.

Granada CF: Guillermo Ochoa y Rui Silva. Gastón Silva, Ingason, Rubén Vezo, Héctor Hernández, Lombán, Tabanou y Estupiñán. Hongla, Andreas Pereira, Sergi Samper, Wakaso Mubarak, Boga, Angban, Isaac Cuenca, Kone, Ally Mallé y Mehdi Carcela. Adrián Ramos y Ezequiel Ponce.

